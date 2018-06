McLaren bouwt unieke 675LT

1 juni 2018 | Elke McLaren 675LT is al een heel speciale auto, maar als een klant nog iets specialers wil, is McLaren Special Operations (MSO) er om die individuele wensen waar te maken, waarbij het niet uitmaakt hoe ingewikkeld de vraag is. Voor het bouwen van een straatlegale hommage aan de McLaren F1 GTR die in de jaren negentig topprestaties neerzette in langeafstandsraces, waaronder het winnen van de 1996 BPR Global Endurance Series en de GT1-klasse van de 24 Uur van Le Mans in 1997, nam MSO een McLaren 675LT en combineerde de beroemde race-outfit met gepersonaliseerde opties en wensen van de klant. Het project, waarvoor Gulf Oil International Ltd het gebruik van hun legendarische racekleuren goedkeurde, nam meer dan 1.000 manuren in beslag bij MSO. Het lakwerk, inclusief het airbrushen, besloeg zo'n 800 uur van dat totaal.

"Het bouwen van een unieke auto zoals deze McLaren 675LT, waarbij de individuele specificaties die door de klant zijn opgegeven leidend zijn, is precies dat werk waar MSO Bespoke goed in is,"zegt Ansar Ali, Managing Director van McLaren Special Operations. "Het transformeren van de bestaande auto met een enkele lakkleur naar een eerbetoon aan de McLaren F1 GTR 'Longtail' in Gulf Racing-kleuren was al een buitengewoon grote uitdaging, maar nog slechts een deel van de klus. We hebben ook diverse standaard 675LT-componenten vervangen door MSO-onderdelen en de auto verder gepersonaliseerd om hem helemaal aan te laten sluiten bij de wensen van zijn eigenaar, een service die we aan een steeds groter aantal MSO-klanten bieden."

De lichtblauwe, zwarte en rode kleuren van het exterieur, en uiteraard de bekende oranje streep in het midden, zijn onmiskenbaar de kleuren van Gulf Racing zoals op de McLaren F1 GTR 'Longtail' raceauto uit 1997, een van de auto's die McLaren inspireerde om de 675LT te bouwen. De 20-spaaks wielen, uitgevoerd in Dayglo Orange, zijn ook uitgevoerd in dat thema. Dezelfde oranje kleur is gebruikt voor de plaatjes op de dorpel waarop de initialen van de eigenaar staan. Diverse MSO-opties, zoals de voorvleugels met louvres, luchtinlaat op het dak en de koolstofvezel luchtrem zijn uitgevoerd in carrosseriekleur.

Het interieur van de auto werd ontworpen om zowel bij het exterieur te passen als bij de personaliseringsopties. De racestoelen van MSO Bespoke zijn bekleed met Carbon Black Alcantara en hebben oranje en blauwe contrasterende stiksels, met de initialen van de eigenaar in blauwe letters in de hoofdsteunen verwerkt. De gordels komen eveneens uit de MSO Defined-collectie en zijn oranje van kleur.

De schakelaars op het Active Dynamics Panel zijn uitgevoerd in Gulf Blue, de delen rond de ventilatieroosters en de ring om de stop/startknop in Gulf Orange.

Naast de uitstraling die MSO deze 675LT heeft gegeven, zijn er natuurlijk de prestaties. De lichtste, meest op de bestuurder gerichte en in serie gebouwde supercar van McLaren tot nu toe, beschikt over de 3,8 liter twinturbo McLaren V8-motor met 675 pk en 700 Nm. Hiermee accelereert de 675LT van 0 tot 100 km/u in 2,9 seconden en kan een topsnelheid van 330 km/u worden bereikt.