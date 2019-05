McLaren bouwt 20.000e auto

13 mei 2019 | McLaren is de grens van 20.000 handgebouwde auto's gepasseerd. Dit is op feestelijke wijze gevierd in het McLaren Production Centre (MPC) in Woking, Surrey. De 20.000e McLaren is een rechtsgestuurde 600LT Spider in Chicane Grey uit de Sports Series. De 600LT uit de Sports Series is de nieuwste uitbreiding van de 'Longtail'-familie. Sinds de lancering van de modelserie, in de zomer van 2018, zijn alle beschikbare productieslots van de Coupé-variant reeds uitverkocht.

De jongste productiemijlpaal is een belangrijk hoogtepunt voor het Britse merk en volgt acht jaar nadat de eerste McLaren straatauto in juli 2011 het Production Centre verliet. Om aan de toenemende internationale vraag te voldoen, is de jaarproductie van McLaren in 2018 gegroeid tot meer dan 4.800 auto's. Met het oog op de aanhoudende vraag is de jaarproductie tot in het nieuwe decennium vastgesteld op zo'n 5.000 auto's per jaar. Om de gewenste exclusiviteit te behouden, stijgt dit aantal naar 6.000 auto's per jaar voor het einde van het huidige Track25 Business Plan.

McLaren Automotive telt momenteel meer dan 2.300 medewerkers. Diversificatie van de productportfolio, en een toenemend aantal klanten dat gebruikmaakt van de maatwerkdiensten van McLaren Special Operations, leverden in 2018 een significante bijdrage aan de £1.2 miljard grote omzet van de McLaren Group.

Sinds de invoering van een tweede productieshift in 2016, om te voldoen aan de groeiende mondiale vraag naar de auto's van McLaren, is de productie verdubbeld van ongeveer 10 auto's naar meer dan 20 auto's per dag. Meer dan 90 procent van alle auto's die in Woking worden gebouwd, worden geëxporteerd naar meer dan 32 afzetmarkten over de wereld.

"De productie van onze 20.000eauto is een belangrijk hoogtepunt voor McLaren Automotive. Vorig jaar hebben we met de hand meer dan 4.800 auto's gebouwd. Op korte termijn streven we naar een productie van ongeveer 5.000 auto's per jaar. Hoewel de vraag naar onze producten blijft groeien, streven we naar een goede balans om de exclusiviteit van ons merk voor onze klanten te waarborgen. Het is passend om onze productiemijlpaal te vieren met een 600LT Spider. Dit jonge model is een groot succes: alle beschikbare exemplaren van de Coupé-versie zijn inmiddels uitverkocht", zegt Mike Flewitt, Chief Executive Officer, McLaren Automotive.

Het McLaren Production Centre is ontworpen door architectenbureau Foster + Partners. De bouw nam 14 maanden in beslag, vanaf de start in 2010 tot de voltooiing in de zomer van 2011. In juli 2011 werd de eerste handgebouwde auto, een McLaren 12C, goedgekeurd voor aflevering.