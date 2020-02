Skyactiv-X motor wint Technobest Award

14 februari 2020 | De Skyactiv-X motor van Mazda blijft wereldwijd furore maken, deze keer op de Autobest jury uit 31 landen, die de motor de Technobest Award 2019 toekenden, op het Autobest Gala in Mainz.

Yasuhiro Aoyama, President & CEO van Mazda Motor Europe, nam de award in ontvangst met de woorden: "We zijn erg blij met deze prijs voor de meest innovatieve technische ontwikkeling van het jaar 2019. We hebben herhaaldelijk benadrukt dat de optimalisatie van verbrandingsmotoren naar onze mening nog niet voltooid is. Met de Skyactiv-X technologie hebben we een beslissende mijlpaal bereikt die ons een grote stap voorwaarts brengt in onze voortdurende zoektocht naar de ideale verbrandingsmotor".

De Technobest Award voor innovatieve technologische ontwikkelingen in de automotive sector wordt sinds 2005 uitgereikt door de Autobest jury.

De Skyactiv-X is de eerste in serie geproduceerde benzinemotor ter wereld die de voordelen van compressieontsteking van een dieselmotor benut. Een unieke oplossing, mogelijk gemaakt door de durf van de Japanse Mazda ingenieurs, die het systeem genaamd SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition) ontwierpen waarmee de motor naadloos kan schakelen tussen conventionele verbranding en compressieontsteking met behulp van een bougie, om beide soorten verbranding op verschillende manieren te activeren. Dit verbrandingssysteem blijkt op constante snelheid effectief te zijn en verbetert de efficiëntie van de motor tot 30% ten opzichte van de vorige SKYACTIV-G, waardoor het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 worden verminderd.

