Mazda vernieuwt CX-60 en CX-80

De Mazda CX-60 en CX-80 Homura en Homura Plus-uitvoeringen bieden nu een bruin interieur, met gestikte Nappa lederen stoelen, een tweekleurig lederen stuurwiel en een dashboard met suède-look, terwijl het raffinement aan boord wordt verhoogd door de montage van geluidsisolerend glas in de voorportieren. De nieuwe kleur van de 20-inch lichtmetalen velgen voor de Exclusive-line (Metallic Silver op de CX-60 en Bright Silver op de CX-80) verandert zowel het uiterlijk als de algehele verfijning. De Prime-line wordt op beide carlines ook geleverd met 20-inch velgen in de Silver-kleur.

Verbeterde veiligheid

Alle Mazda CX-60- en CX-80-modellen van modeljaar 2026 zijn nu uitgerust met Driver Emergency Assist (DEA). In combinatie met Driver Monitoring detecteert DEA plotselinge medische noodsituaties, neemt het de controle over, remt het voertuig af en brengt het tot stilstand. Zodra het voertuig stilstaat, worden de deuren automatisch ontgrendeld, zodat hulpdiensten snel toegang hebben.

De CX-60 is nu uitgerust met een reeks veiligheids- en rijhulpsystemen die voor het eerst werden geïntroduceerd op het vlaggenschip CX-80. Het Driver Monitoring-systeem van de CX-60 is nu standaard, samen met belangrijke veiligheidsvoorzieningen, zoals Smart Brake Support, Head-on collision mitigation, Emergency Lane Keeping en Head-on Traffic Avoidance Assist. Vanaf de Exclusive-Line-uitvoering omvat het ook Smart Brake Support, Front Crossing met Front Cross Traffic Alert, Front Cross Traffic Braking, samen met de Towing Hitch Guide-functie.

Extra technologieën, waaronder Cruising & Traffic Support met Unresponsive Driver Support5 en Smart Brake Support Rear Crossing, zijn ook beschikbaar.

Meer comfort

Het comfort voor de bestuurder wordt verbeterd met de introductie van Amazon Alexa stemherkenning in de auto, waarmee natuurlijke spraakbesturing mogelijk is voor navigatie, entertainment en connected functies. De CX-60 krijgt ook een hybride navigatiesysteem met alternatieve routeberekeningen, zoeken naar interessante plaatsen en zeven jaar gratis kaartupdates, terwijl een nieuwe Polymetal Grey metallic lak de vorige Sonic Silver-afwerking vervangt.

Exclusive-Line Business Edition en Homura Business Edition

Speciaal voor de zakelijk rijder biedt Mazda de Business Editions voor de Mazda CX-60 en CX-80: de Exclusive-Line Business Edition & Homura Business Edition. Beide uitvoeringen hebben een aantrekkelijke fiscale waarde, gunstige bijtelling per maand en de ideale uitrusting passend bij de zakelijke doelgroep.