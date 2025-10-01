Mazda maakt prijzen nieuwe CX-5 bekend

Het aanbod begint met dePrime-Line. Standaard zijn onder meer een 12,9 inch infotainmentsysteem, dual zone A/C en Mazda Radar Cruise Control. De Prime-Line is herkenbaar aan 17 inch lichtmetalen velgen en zwart stoffen bekleding. Een 10,25 inch digitaal instrumentenpaneel en gestroomlijnde stuurwielbediening zorgen ervoor dat essentiële informatie duidelijk wordt weergegeven.

Hierboven zit de Centre-Line, met een vanafprijs van €47.990,-, met 19-inch lichtmetalen velgen, Privacy Glass, zwarte dakrails en stoelen in kunstleder met stoelverwarming op de voorste zitrij. Verder zijn zaken zoals een head-up Display, elektrische voorstoel, een elektrische achterklep en Smart Keyless Entry onderdeel van deze uitvoering.

Exclusiever is de Exclusive-Line met een vanafprijs van €49.990,-, welke onder meer een 360 graden camera, een Bose-geluidssysteem met 12 luidsprekers en stoelverwarming op de achterbank eraan toevoegt. Daarbij is de Exclusive-Line standaard van een zwart kunstlederen interieur voorzien.

Het topmodel is de Homura met een vanafprijs van €51.990,-, die zich kenmerkt door 19 inch velgen in 'Black', unieke verlichting aan de voor-en achterkant, een zwarte afwerking op de bumper en lederen bekleding in Black. Een 15,6 inch infotainmenstysteem, adaptieve LED-koplampen en stoelventilatie maken dit model af.

Interieuropties (zonder meerprijs) zijn onder meer zwart of tan leder (Homura) en een tweekleurige zwart-witte kunstleer en suède-look afwerking (Exclusive-Line). Voor een meerprijs van 1.500 euro is er op de Exclusive-Line en Homura een Panoramic Pack beschikbaar, met elektrische schuifbediening en kantelfunctie.

Voor het eerst in een Mazda is de geheel nieuwe CX-5 voorzien van ingebouwde Android Automotive, wat het dagelijks rijden gemakkelijker maakt voor Google-gebruikers. Het nieuwe model profiteert daarnaast van aanpassingen aan het chassis en de ophanging, wat moet zorgen voor meer rijcomfort en een betere wegligging. Met een trekvermogen tot 2.000 kg is de nieuwste CX-5 capabeler dan voorheen. De SUV heeft bovendien nu 61 liter extra bagageruimte, breder openende achterdeuren en een 40:20:40 neerklapbare achterbank.

Verbeterd koppel en snellere respons

Onder de motorkap wordt de geheel nieuwe CX-5 aangedreven door een 2,5-liter e-Skyactiv G 141-benzinemotor3, gekoppeld aan 24V Mazda M Hybrid-technologie met een brake-by-wire-systeem, ter vervanging van de vorige 2,0-liter basismotor. De CX-5 heeft een vermogen van 141 pk (104 kW) en een koppel van 238 Nm. In Nederland zal de CX-5 alleen beschikbaar zijn als FWD4 en standaard worden geleverd met automatische transmissie.

Het model staat naar verwachting in december 2025 in de showroom van de Mazda dealer.