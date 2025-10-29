Mazda toont X-Coupe en X-Compact Vision

De Mazda Vision X-Coupe is een sportcoupé die de evolutie van de 'Kodo-Soul of Motion'-ontwerptaal belichaamt. Hij wordt aangedreven door een plug-in hybride systeem dat een tweerotorige rotatieturbomotor combineert met een motor en een accu. Met een vermogen van 510 pk biedt het voertuig een actieradius van 160 km in de modus waarbij alleen de motor wordt gebruikt en tot 800 km in combinatie met de motor. Naarmate er meer mee wordt gereden draagt de auto bovendien bij aan het verminderen van CO2, door de combinatie van koolstofneutrale brandstof afkomstig van microalgen met Mazda's eigen CO2-afvangtechnologie, 'Mazda Mobile Carbon Capture'.

De Mazda Vision X-Compact is een model dat is ontworpen om de band tussen mensen en auto's te versterken, door de combinatie van een digitaal model dat menselijke zintuigen nabootst en empathische AI. Het gedraagt zich als een goede vriend, kan natuurlijke gesprekken voeren en bestemmingen voorstellen, waardoor het de wereld van de bestuurder helpt vergroten. Dit vertegenwoordigt Mazda's visie op de toekomst van slimme mobiliteit, waarin voertuigen en mensen een emotionele band vormen, net als een oprechte relatie.

Verder wordt de volledig nieuwe Mazda CX-5 (Europese specificaties) voor het eerst aan het grote publiek getoond. Met een ruim interieur, Kodo-design en verbeterde rijdynamiek vertegenwoordigt dit model de evolutie van een bestseller die meer dan 4,5 miljoen keer is verkocht in meer dan 100 landen en regio's. Dit nieuwste model is ontworpen met Mazda E/E Architecture+.