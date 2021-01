Mazda6 en MX5 aangepast voor 2021

7 januari 2021 | Zowel de Mazda6 als de MX-5 krijgen een modelupdate, die vanaf nu te bestellen is en vanaf maart 2021 in de showroom zal staan. Bij de Mazda6 betreffen de wijzigingen met name meer luxe en comfort en een aanpassingen in de uitvoeringen. Bij de MX-5 komen er meer luxe uitvoeringen beschikbaar en worden de versies met 184 pk motor aantrekkelijker geprijsd.

Hoewel het bij de Mazda6 een kleine wijziging betreft, is er voor gekozen om met name de uitvoeringen te wijzigen. De Skyactiv-G 145, Skyactiv-D 150 en Skyactiv-D 184 zijn niet meer leverbaar. De beste verkochte uitvoering, met de Skyactiv-G 165, blijft gewoon leverbaar, naast de Skyactiv-G 194. Op de Skyactiv-G 165 is vanaf nu de zestraps automaat beschikbaar zonder meerprijs. Uiteraard blijft deze Mazda6 ook leverbaar met de handgeschakelde zesversnellingsbak.

Standaard is de Mazda6 nu voorzien van DAB+ en draadloze Apple Carplay en kan er gekozen worden voor de nieuwe kleur Polymetal Gray. Het vlaggenschip van Mazda is beschikbaar in drie luxe versies, ieder met een eigen stijl: Sportive, Luxury en Signature. De Sportive is hiervan nieuw, voorzien van zwarte velgen, zwarte spiegelkappen en een donkerrood lederen interieur. Daarnaast is er een Business uitvoering beschikbaar tegen een zeer scherpe prijs, met een leer- en Bose pakket, een 360° camera, smart keyless entry en nog meer.

Prijzen beginnen bij € 38.990,- voor de standaardversie van de Mazda6 2021, met nu als optie de automaat zonder meerprijs. De meerprijs voor de Mazda6 Sportbreak is € 1.500,-. De Business uitvoering is beschikbaar vanaf € 40.990,- en de nieuwe Sportive uitvoering vanaf € 45.190,-.

Ook bij de MX-5 wordt in het nieuwe jaar het aanbod aanzienlijk aangepast. Zo lanceert Mazda meer unieke uitvoeringen en zal de focus liggen op de Skyactiv-G 184 met handgeschakelde zesversnellingsbak, waarvan de prijs scherper is gezet naar € 40.990,-, ofwel nu € 5.000,- meer dan de versie met de kleinere motor van 132 pk. Dat was vorig jaar nog € 7.500,-. Ook bij dit model is vanaf nu DAB+ en draadloze Apple Carplay standaard.

In plaats van de GT-M zijn er nu twee nieuwe luxe versies beschikbaar. De Luxury is nog het meest te vergelijken met de GT-M, maar heeft nu geperforeerde lederen stoelen en roestvrijstalen instaplijsten. Op de Skyactiv-G 184 is nu wit nappa leer optioneel. De Signature is nieuw en heeft een diepdonkerrood leder interieur, zwarte spiegelkappen, een zwarte softtop bij de Roadster en een zwart dak bij de RF, 16 inch Rays velgen (op de 1.5 liter) of 17 inch BBS velgen (op de 2.0 liter), extra veiligheidssystemen en een achteruitrijcamera.

Daar bovenop komt als extra uitvoering, alleen voor de Skyactiv-G 184, de Sportive. Deze auto is voorzien van Recaro stoelen, een Bilstein onderstel, een strutbar, een grijze softtop bij de Roadster en een zwart dak bij de RF, extra veiligheidssystemen en een achteruitrijcamera.

De MX-5 is vanaf nu ook leverbaar in twee nieuwe kleuren, Deep Crystal Blue en Polymetal Gray. De kleur Eternal Blue vervalt. Prijzen van de vernieuwde MX-5 beginnen bij € 35.990,- voor de Roadster, de RF kent een meerprijs van € 2.500,-. De nieuwe Signature uitvoering is beschikbaar vanaf € 40.990,- en de nieuwe Sportive uitvoering vanaf € 46.990,-.

Zowel de Mazda6 2021 als de Mazda MX-5 2021 zijn vanaf heden te bestellen en zullen naar verwachting in maart in de showroom staan.

Mazda CX-30 2021 in januari in showroom

17 december 2020

Mazda maakt prijzen CX-5 2021 bekend

26 november 2020

Mazda viert 10 jaar Kodo designtaal

18 november 2020

Mazda MX-30 scoort 5 sterren EuroNCAP

12 november 2020