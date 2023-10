Mazda lanceert X CubeCharging

Het merendeel van de laadoplossingen is standaard uitgerust met load balancing, waarbij de gevraagde capaciteit in huis automatisch wordt afgestemd op de beschikbare capaciteit om de auto op te laden. Ook wordt iedere Mazda met een stekker voortaan door deelnemende Mazda dealers standaard geleverd met een Mazda Laadpas, waarmee bij openbare laadstations en snelladers in Europa kan worden geladen.

Mazda en CubeCharging bieden voor de Mazda klant een totaaloplossing. De Cube Basic heeft een laadcapaciteit van maximaal 6,4 kW en is verkrijgbaar vanaf € 1.695,- incl. btw en montage aan de muur. Dit laadpunt is bedoeld voor mensen die het stroomverbruik niet hoeven te reguleren, omdat ze genoeg stroomcapaciteit ter beschikking hebben in het huishouden.

De Cube Basic is verkrijgbaar vanaf € 2.025,- incl. btw en montage aan de muur. Dit pakket is inclusief load balancing, waarmee wordt voorkomen dat de hoofdzekering in de woning wordt overbelast.

De derde optie is de Cube Smart voor een prijs van € 2.250,- incl. btw en montage aan de muur. Bij dit pakket hoort een data-abonnement van € 86,40 per jaar, incl. btw. Dit pakket biedt, naast load balancing, bovendien de mogelijkheid om automatisch de stroom die is geladen te registreren evenals het doorvoeren van updates op afstand. Voor zakelijke rijders of ondernemers biedt dit laadstation de mogelijkheid om de kosten automatisch te verrekenen met de werkgever of eigen onderneming.

Bij alle Cube-opties kan de klant het laadpunt vergrendelen met een laadpas. Bij de Cube Smart is men bovendien verzekerd van service op afstand én krijgt men inzicht in het stroomverbruik. Cube biedt een basis installatiepakket voor montage aan de muur, inclusief tot meter graven en bestraten. Daarnaast is er ook, tegen meerprijs, montage aan een RVS designpaal mogelijk. Na aanvraag van de offerte bij de Mazda dealer neemt CubeCharging contact op met de klant, om alle wensen, mogelijkheden en bijbehorende kosten te bespreken.

Mazda laadpas

Alle Mazda's met een stekker worden door deelnemende Mazda dealers geleverd met een Mazda laadpas. Hiermee laadt de klant niet alleen comfortabel thuis wanneer er is gekozen voor een Cube laadpunt, maar werkt de pas ook in de rest van Europa. Dit kan bij zowel publieke laadpunten als snellaadpunten, zoals Fastned.

De laadoplossing die Mazda aanbiedt in samenwerking met CubeCharging is te verkrijgen bij de deelnemende Mazda dealer, zowel bij aanschaf van een nieuwe of gebruikte Mazda..