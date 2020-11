Mazda viert 10 jaar Kodo designtaal

18 november 2020 | Met de designtaal 'Kodo - de ziel van beweging' zette Chief Designer Ikuo Maeda van Mazda Motor Corporation in 2010 een nieuwe richting in voor de vormgeving bij Mazda. De nieuwe designfilosofie werd, deze maand tien jaar geleden, gelanceerd op de Los Angeles Motor Show met de conceptcar Shinari en heeft sindsdien het design van Mazda bepaald. Een decennium en een fase van ontwikkeling later is Kodo even populair als altijd, met auto's die volgens deze denkrichting zijn ontworpen en prijzen blijven winnen, waaronder de World Design Car of the Year voor de Mazda3 in 2020.

Sinds de start tien jaar geleden vormt Kodo design de kern van een aantal Mazda's, van een nieuwe interpretatie van de Mazda MX-5 Roadster tot Mazda's eerste volledig elektrische auto, de MX-30. Toch is het essentiële idee achter Kodo ongewijzigd gebleven: het uitbeelden van de schoonheid van natuurlijke beweging in een stilstaand object.

Het woord Kodo vertaalt zich als 'hartslag' (of meer strikt: drum, beweeg), maar met de toegevoegde betekenis om iets 'leven', of anders gezegd een ziel te geven. Dit idee staat centraal in de manier waarop Mazda altijd over design heeft nagedacht: "In Japan vinden we dat vakmensen 'leven' inblazen in wat ze maken. Wij geloven dat een vorm die oprecht en zorgvuldig door mensenhanden is gemaakt een ziel krijgt", legt Ikuo Maeda uit. Zo krijgt 'Soul of Motion', 'Ziel van Beweging', een dubbele betekenis: het drukt zowel de essentie van beweging uit als de 'ziel' die door Mazda's meestervakmensen in de auto is aangebracht.

De eerste ontwerpen waren sterk geïnspireerd op het beeld van een cheetah die op het punt staat zijn prooi te bespringen, terwijl recentere ontwerpen zich steeds meer richten op het oproepen van een krachtig en emotioneel design met zo min mogelijk elementen. Het keerpunt voor deze tweede fase van Kodo design was de lancering van twee conceptcars: de RX-Vision en de Vision Coupé.

Ze werden geïntroduceerd op de Tokyo Motor Shows van respectievelijk 2015 en 2017 en anticipeerden op de nieuwe elegantie en de meer uitgesproken minimalistische esthetiek van recente interpretaties van Kodo design. Dynamische en emotionele vormen werden bereikt door onnodige elementen weg te laten om de essentie van schoonheid en beweging nog meer naar voren te brengen. Door bijvoorbeeld karakterlijnen te elimineren werd als het ware een lege ruimte gecreëerd op de zijpanelen van de auto, die fungeert als een open, eindeloos veranderend decor voor het spel van licht en schaduw, een 'less is more' esthetiek die sterk wordt geïnspireerd door de Japanse afkomst van Mazda.

De auto's die zijn ontworpen volgens de Kodo designtaal hebben voortdurend internationale erkenning gekregen. Zowel de RX-Vision als de Vision Coupé werden uitgeroepen tot 'Most Beautiful Concept Car of the Year' en de vernieuwde Mazda MX-5 won in 2015 de 'World Car Design Award'. Recente hoogtepunten zijn onder meer de Red Dot Award 2020 in de categorie Product Design voor zowel de Mazda CX-30 als de nieuwe Mazda MX-30, terwijl de Mazda3 de 'World Car Award 2020' won in de prestigieuze designcategorie.

