Mazda vanaf 2035 CO2-neutraal

2 juni 2022 - Mazda Motor Corporation heeft aangekondigd dat het alles in het werk stelt om de Mazda-fabrieken wereldwijd CO2-neutraal te hebben tegen 2035, waarmee een flinke bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling om de hele Mazda-toeleveringsketen CO2-neutraal te hebben tegen 2050. Mazda beschouwt het naar eigen zeggen als de kernverantwoordelijkheid van autofabrikanten om bij te dragen aan de beperking van de opwarming van de aarde door de CO2-uitstoot in elke fase van de autoproductie te verminderen, en daaronder vallen ook fabricage, transport, gebruik van de auto en recycling. Mazda is daarom actief betrokken bij verschillende initiatieven die gericht zijn op het realiseren van CO2-neutraliteit.