Mazda toont Iconic SP

Het concept heeft een laag zwaartepunt voor een uitstekende wegligging. Zijn unieke proporties worden benadrukt door een lage motorkap, die wordt bereikt door de lichtgewicht en compacte rotatiemotor in het midden van de auto te plaatsen.

Het idee van een dualrotor rotatiemotor EV-systeem zorgt voor een zeer schaalbare motor met een flexibele lay-out en de mogelijkheid om verschillende brandstoffen te verbranden, waaronder waterstof. Op deze wijze is het een unieke Mazda-technologie die geschikt is voor sportwagens. Als de accu wordt opgeladen met elektriciteit uit hernieuwbare energie, is het mogelijk om vrijwel CO2-neutraal te rijden.

Bij de onthulling van het concept zegt Mazda President en CEO Masahiro Moro: "Wij houden van de MX-5 en de wereld houdt van de MX-5. We zijn vastbesloten om in het tijdperk van elektrificatie het rijplezier waar de MX-5 voor staat levend te houden. De MAZDA ICONIC SP, met zijn EV-aandrijflijn met dubbele roterende generator, is onze droomoplossing. Een droom waar we hard aan zullen werken. Mazda zal altijd voertuigen leveren die mensen eraan herinneren dat auto's zorgen voor puur plezier en een onmisbaar onderdeel zijn van hun leven".