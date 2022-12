Mazda prijst vernieuwde 6 en MX-5

De MX-5 modeljaar 20231 heeft nieuwe kleuren voor de carrosserie, de softtop en het interieur, en een nieuwe uitrustingsstructuur. Prijzen beginnen bij € 39.690,- voor de standaardversie van de Mazda MX-5 2023. Een nieuwe structuur met drie uitrustingsniveaus biedt klanten de keuze uit de Prime-Line, de middelste uitrustingsvariant Exclusive-Line en de topuitvoering Homura.

Exclusive-Line en Homura-modellen kunnen worden uitgerust met een optioneel Driver Assistance Pack voor een meerprijs van 700 euro, dat de i-Activsense rijhulptechnologie van de MX-5 uitbreidt. De sportieve Homura-uitvoering heeft een vanafprijs van € 45.490,- en bevat onder andere een Skyactiv-G 1.5 132 pk motor, RAYS lichtmetalen velgen, Recaro-stoelen en zwarte spiegelkappen. Homura-uitvoeringen met een Skyactiv-G 2.0 184pk motor zij bovendien uitgerust met een Brembo-remsysteem, Bilstein-dempers, een veerpootstang en gesmede BBS lichtmetalen velgen.

De twee nieuwe Special Edition modellen, Kazari en Kizuna, zijn te herkennen aan unieke kleuren-combinaties. De Kazari, met een vanafprijs van € 44.890,-, heeft terracotta nappalederen bekleding, een bruine softtop (roadster) en een zwarte hardtop (RF) en symboliseert het authentieke Japans met zijn karatestieke kleurencombinatie. De Kizuna vertegenwoordig daarentegen het moderne Japan met witte nappalederen bekleding combineert met een blauwe softtop (roadster) en een zwarte hardtop (RF). Beide modellen zijn standaard uitgerust met het Driver Assistance Pack.

Vijf verschillende uitvoeringen voor Mazda6

Voor de Mazda6 omvat de update de lancering van de speciale Mazda6 20th Anniversary Edition ter ere van de twintigste verjaardag van de Mazda6. Daarnaast bestaan de aanpassingen uit verbeterde rijprestaties, toevoeging van rijhulpfuncties en gemaksfuncties aan de modellenreeks, alsmede een bijgewerkte Homura- en Takumi-uitvoering. Als onderdeel van de productupdate wordt ook de modellenreeks vernieuwd.

De Mazda6, Sedan en Sportbreak, zijn verkrijgbaar in vijf verschillende uitvoeringen. Prijzen beginnen voor de Sedan bij € 43.790,-, voor de standaardversie van de Mazda6 2023 en is dus standaard voorzien van een 6-traps automaat. De vanafprijs voor de Mazda6 Sportbreak is € 45.290,- met een Centre-Line uitvoering.

Homura- en Takumi uitvoering

De vernieuwde Homura is een verdere evolutie van deze uitvoering, die eind 2020 werd gelanceerd. De Homura voegt verfijning toe aan het exterieurdesign met zwart verchroomde signature wings voor en achter, accenten in de voorbumper, buitenspiegelkappen en 19-inch lichtmetalen velgen in black metallic. Ook de dakrails op de Sportbreak-versie is zwart gespoten. De Homura heeft een vanafprijs van € 53.540,- en is voorzien van de 2.5l Skyactiv-G motor met 194 pk.

De Mazda6 2023 voegt naast de Homura nog een nieuwe versie toe, die vooral het design en het vakmanschap toont in de uitvoering: 'Takumi'. De Takumi als Sedan-uitvoering heeft een vanafprijs van € 54.290,-. De Takumi is uitgerust met chrome-accenten aan het exterieur en een van de hoogste kwaliteit stoelen met nappaleder, echt Japans Sen-hout en een luxe afwerking in suède en aluminium. De zwarte nappalederen stoelen geven een luxe ervaring en zijn afgewerkt met een zilver stiksel. De luxe LED-interieurverlichting, zwarte hemelbekleding en afwerking op het dashboard kenmerken deze auto. Ook de Takumi is standaard voorzien van de 2.5l Skyactiv-G motor met 194 pk.

De Mazda6 2023 is in Nederland verkrijgbaar met een keuze uit twee motoren: de 2.0 Skyactiv-G benzinemotor met 165 pk en een 194 pk sterke 2.5 Skyactiv-G benzinemotor met cilinderduitschakeling4. De Mazda6 20th Anniversary Edition, Takumi en Homura zijn standaard uitgerust met een Skyactiv-G 2.5 liter benzinemotor.

Alle Mazda6 uitvoeringen beschikken onder andere over vernieuwingen van de motorgestuurde stuurbekrachtiging, waardoor de respons bij gemiddelde en hoge snelheden zou worden verbeterd en het rijplezier voor de bestuurder zou toenemen. De rijhulpfunctie 'Cruising & Traffic Support'5 is daarnaast nieuw bij de Mazda6. De draadloze connectiviteit voor Apple CarPlay6 is beschikbaar vanaf het middelste uitrustingsniveau en de draadloze Qi-oplader bij het hoogste uitrustingsniveau.

Mazda6 20th Anniversary Edition

Ter ere van de twintigste verjaardag van de Mazda6 introduceert Mazda de Mazda6 20th Anniversary Edition, om de waardering van het bedrijf voor trouwe Mazda-klanten tot uitdrukking te brengen. Deze limited edition beschikt onder andere over 19-inch lichtmetalen velgen in Bright Silver, metallic lak Rhodium White, een schuif-kanteldak en een Tan Nappa-lederen interieur. Optioneel is de nieuwe en exclusieve carrosseriekleur Artisan Red voor een meerprijs van 150 euro. De Sedan-uitvoering voor deze special edition heeft een vanafprijs van € 55.640,-, de Sportbreak is beschikbaar vanaf € 57.140,-.