Mazda onderzoekt toekomst benzinemotor

8 augustus 2018 | Mazda Motor Corporation heeft de start aangekondigd van een gezamenlijk onderzoeksproject met Saudi Aramco, het staatsoliebedrijf van Saudi-Arabië en met het Japanse nationale instituut voor geavanceerde industriële wetenschap en technologie (AIST), gericht op het efficiënter maken van verbrandingsmotoren en het verminderen van CO2-emissies. Het onderzoeksthema richt zich op het ontwikkelen van een koolstofarme brandstof, naast onderzoek naar verbrandingsmotoren die deze brandstof gaan gebruiken.

84% van de voertuigen wereldwijd zal in 2035 nog steeds gebruik maken van verbrandingsmotoren volgens het rapport 'Global Transport Outlook to 2050' van de International Energy Agency. Met het project onderzoeken de drie partijen de mogelijkheden van een effectieve CO2-reductie en de technologieën achter een 'well-to-wheel' filosofie, waarbij elke stap in de levenscyclus van de brandstof van oliebron naar wielen op de weg wordt bekeken.

Binnen dit project zal Saudi Aramco een brandstof ontwikkelen op basis van een raffinageproces dat resulteert in een lagere uitstoot van koolstofdioxide en zullen Mazda en AIST onderzoek doen naar een hoogrendementsmotor, die op deze brandstof werkt en deze motor uiteindelijk ook ontwikkelen. Het initiatief ondersteunt Mazda's streven om via meerdere oplossingen de totale CO2-uitstoot te verminderen. De onderneming is van mening dat het niet langer voldoende is om zich uitsluitend te concentreren op de 'tank-to-wheel' visie en dat het brandstofefficiënte motoren en auto's moet ontwikkelen die lage CO2-emissies hebben onder reële rijomstandigheden.

Het gezamenlijke onderzoeksproject sluit aan bij Mazda's 'Sustainable Zoom-Zoom 2030' visie voor technologieontwikkeling, zoals deze in augustus 2017 werd gepresenteerd. Deze zienswijze gaat uit van een langetermijnperspectief en zet uiteen hoe Mazda het rijplezier, de meest fundamentele eigenschap van een auto, zal gebruiken om de uitdagingen waarmee mens, aarde en samenleving worden geconfronteerd, aan te gaan.