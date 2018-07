Mazda nu ook met Apple CarPlay

16 juli 2018 | Mazda biedt vanaf nu een optie aan voor smartphonebesturing voor alle modellen die zijn uitgerust met MZD Connect. iPhone bezitters kunnen daarmee het multimediasysteem in hun Mazda net zo bedienen als hun telefoon. Met een aangepaste iOS-interface op het dashboard kan men bellen, berichten verzenden, muziek luisteren en navigeren. En het systeem is te bedienen met de stem (Siri), de knoppen op het stuur en de HMI Commander.

Apple CarPlay is een systeem dat de iPhone integreert in het multimediasysteem van Mazda. De telefoon wordt gekoppeld aan MZD Connect via een USB-kabel met als bijkomend voordeel dat de telefoon direct oplaadt. De vertrouwde iOS-interface verschijnt vervolgens op het 7-inch display in het midden van het dashboard. Vanaf dat moment kunnen inzittenden vanuit de auto gebruik maken van verschillende functies op de telefoon, zoals bellen, muziek luisteren via Spotify, berichten lezen en verzenden via Whatsapp, verhalen luisteren via podcasts en navigeren met Apple Maps. Het wisselen tussen Apple CarPlay en MZD Connect is gemakkelijk, zodat de functionaliteiten van beide systemen gebruikt kunnen worden.

Apple CarPlay is volledig geïntegreerd en maakt gebruikt van de systemen van de Mazda, zoals de luidsprekers. Dit geldt ook voor de bediening van het systeem. Met behulp van de HMI Commander is het systeem intuïtief aan te sturen. Het grootste gemak biedt echter de stembediening via Siri. Ongelezen berichten leest Siri voor en via spraak-naar-tekst kan men in de auto snel en eenvoudig reageren. Door dit alles raken inzittenden tijdens het rijden minder afgeleid en blijft de aandacht bij het verkeer.

Vanaf 6 augustus a.s. is Apple CarPlay, inclusief hard- en software, beschikbaar voor zowel nieuwe als bestaande Mazda's die zijn uitgerust met MZD Connect, voor een prijs van € 349,-.