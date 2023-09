Mazda3 en CX-30 nu ook als Nagisa en

Vanaf begin 2024 staan de Nagisa van de Mazda CX-30 en Mazda 3 in de showrooms. De Nagisa-uitvoeringen zijn per direct te bestellen en verkrijgbaar vanaf € 38.190,- voor een Mazda CX-30 en Mazda3 vanaf € 34.890,- inclusief kosten rijklaar maken, btw en op basis van bpm 2023.

Terracotta hoofdkleur in interieur van Nagisa

De speciale Nagisa-versie komt naast de Homura in het aanbod. In het interieur van de Nagisa is terracotta de hoofdkleur van de kunstlederen stoelbekleding. Dit wordt gecombineerd met zwart kunstsuède voor de stoelzittingen en het dashboard en een gunmetal lakafwerking voor decoratieve sierdelen. Details, waaronder zwarte cordovan-look accenten op de stoelzittingen en terracotta stiksels op het dashboard maken het interieurdesign compleet. De Mazda3 is tevens voorzien van kunstsuède op de deurpanelen, voor extra verfijning.

Zircon Sand lak met zwarte exterieurelementen

De Nagisa wordt geïntroduceerd in de kleur Zircon Sand. De Zircon Sand-lak wordt gecombineerd met zwarte exterieurelementen voor een moderne uitstraling.

Zircon Sand lijkt op het eerste gezicht op een effen kleur. De accenten en schaduwen die ontstaan door de metallic afwerking accentueren de carrosseriestructuur, terwijl de mineraalachtige hardheid van de kleur een extra dimensie geeft. De metallic kenmerken van Zircon Sand geven een gevoel van verfijning en diepte aan het uiterlijk.

Naast de zwarte wielen en buitenspiegels heeft de Nagisa ook een zwarte signature wing. Dit geeft het exterieur een strakke en gestroomlijnde uitstraling, die zowel sportief als verfijnd is.

Veiligheidsvoorzieningen en aandrijflijnen

Beide versies hebben een vernieuwd infotainmentsysteem, een verbeterd voetgangersdetectie-systeem en connectiviteitsfuncties. De aandrijflijnen van de CX-30 en Mazda3 omvatten de nieuwste Mazda e-Skyactiv-benzinemotoren, waaronder de e-Skyactiv X-benzinemotor. De relatief efficiënte e-Skyactiv G- en e-Skyactiv X-motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde Skyactiv-MT-zesversnellingsbak of een automatische Skyactiv-Drive-zesversnellingsbak. De e-Skyactiv G en e-Skyactiv X motoren worden geleverd met voorwielaandrijving. Bij de Mazda CX-30 e-Skyactiv G met 150 pk is er tevens keuze uit een AWD op de Exclusive-line, zowel in handgeschakelde- als automatische transmissie. De 186 pk e-Skyactiv X motor met AWD is beschikbaar op de Mazda CX-30 in de Exclusive-line, de Homura en de nieuwe Nagisa-uitvoering.