Mazda kondigt CX-60 en CX-80 aan

7 oktober 2021 | Mazda kondigt twee nieuwe modellen aan: de CX-60 en CX-80. Bij deze modellen wordt maximaal gebruikgemaakt van de Building Block ontwikkeling- en productiestrategie van het merk. Met Skyactiv-technologie, gecombineerde planning en flexibele productie, zal Mazda zijn SUV-gamma uitbreiden met behulp van de nieuwste technologie├źn.

De CX-60 en CX-80, die over respectievelijk twee en drie zitrijen beschikken, moeten in Europa het voortouw nemen met betrekking tot de introductie van plug-in hybride modellen met een vier-in-lijn benzinemotor, in combinatie met een elektromotor. De nieuwe generatie zes-in-lijn Skyactiv-X benzinemotor en de Skyactiv-D dieselmotor worden ook geïntroduceerd in combinatie met een 48V mild hybrid-systeem, waarbij vermogen wordt gecombineerd met duurzaamheidsaspecten.

In de eerste helft van 2022 wordt er een nieuwe aandrijflijn beschikbaar voor de MX-30, naast de reeds bestaande volledig elektrische variant. Deze aanvullende variant beschikt over een combinatie van een elektromotor en een rotatiemotor, waarbij de rotatiemotor dienst doet als generator en de batterij oplaadt tijdens het rijden.

Vanaf 2025 zal het merk een aantal nieuwe modellen introduceren die zijn gebouwd op een nieuw platform dat speciaal voor EV's is ontworpen. Met de introductie van deze modellen ligt Mazda op schema om de elektrificatie van zijn volledige gamma in 2030 te hebben voltooid.

