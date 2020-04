Mazda kijkt terug op nalatenschap

28 april 2020 | Het kiezen voor de onconventionele en vaak uitdagende weg om rijplezier te verbeteren zit in het DNA van elke medewerker van Mazda. Het bewijs is te vinden in de recordboeken en historische kronieken die vol staan met voorbeelden van een autofabrikant die gedecideerd is om de dingen op zijn eigen manier te doen. De records, mijlpalen en andere legendarische hoogtepunten zijn even divers als talrijk, omdat ze zijn gevestigd binnen een breed scala aan activiteiten.

Het begon allemaal in 1931, toen de toenmalige fabrikant van werktuigen zijn eerste voertuig bouwde, een driewielig motorrijwiel met laadbak, de Mazda-Go. Toyo Kogyo Co., zoals Mazda destijds heette, opgericht in 1920, zou door de jaren heen meer dan 50 miljoen auto's produceren en streeft ernaar om in 2024 een jaarlijkse productiecapaciteit van 2 miljoen te halen. Ondertussen heeft het bedrijf altijd de grenzen opgezocht en is daar al vroeg mee begonnen.

1936 Mazda gaat in Japan op promotietour met vijf Mazda-Go modellen (type KC en DC). Beginnend in Kagoshima, vlakbij het zuidelijkste puntje van de grootste eilanden, laat de expeditie de duurzaamheid van de driewieler zien over een route van 2.700 km vol met stof, modder en onverharde wegen en arriveert 25 dagen later in Tokyo. De publiciteit zorgde voor een forse omzetgroei. In 1940 zou Mazda zelfs zijn eerste prototype van een personenauto presenteren, maar de Tweede Wereldoorlog zorgde er echter voor dat de vierdeurs sedan niet in productie kon worden genomen.

1945 Mazda hervat de productie van bedrijfsvoertuigen in Hiroshima, slechts vier maanden nadat de atoombom boven de stad is ontploft.

1960 Mazda begeeft zich op de markt voor personenauto's met de introductie van de Mazda R360 Coupé. De charmante lichtgewicht 2 + 2 coupé verovert meteen in dat eerste jaar een aandeel van 65 % in het bloeiende segment van de keicars in Japan en 15 % van de hele binnenlandse automarkt.

1967 Lancering van de Mazda Cosmo 110S, 's werelds eerste in serie geproduceerde auto met een twin-rotor rotatiemotor en slechts het tweede model met een dergelijke motor ooit. De Cosmo is ook de eerste auto met rotatiemotor die meedoet aan de slopende 84 uur durende Marathon de la Route endurancerace op de Nürburgring in Duitsland en eindigt in 1968 als vierde.

1970 Mazda produceert zijn 100.000e voertuig met rotatiemotor, een mijlpaal die geen enkele concurrent ooit zou bereiken. De autofabrikant in Hiroshima heeft tot nu toe bijna twee miljoen auto's, pick-ups en bestelauto's met deze unieke aandrijflijn verkocht.

1973 Mazda presenteert op de Tokyo Motor Show een baanbrekend model, de futuristische Mazda CVS Personal Car. Dit elektrische minibusachtige prototype zonder bestuurder was zijn tijd in veel opzichten ver vooruit en bood een vroege glimp van een verkeersvisie die vandaag de dag nog steeds reëel is.

1977 Twee Mazda 323'n rijden in 40 dagen 15.000 km van Hiroshima naar hun première op de IAA van Frankfurt, vrijwel zonder technische problemen, behalve een paar lekke banden. De geheel nieuwe middenklasser bevestigt daarmee zijn betrouwbaarheid nog voordat hij in de verkoop gaat.

1978 Introductie van de Mazda RX-7, een stijlvolle compacte sportcoupé en een genot om in te rijden. Het zou het populairste model met rotatiemotor in de geschiedenis worden met 811.000 verkochte exemplaren verdeeld over drie generaties, waarmee ook talloze records op diverse circuits werden gevestigd. In dat zelfde jaar vestigt een gemodificeerde RX-7 een snelheidsrecord over land binnen zijn klasse (296 km/u) op de Bonneville Salt Flats.

Jaren '80 De RX-7 breekt talloze records op het circuit, wint meer dan 100 IMSA-races, meer dan welk model met zuigermotor ooit, terwijl hij 12 jaar op rij, van 1982 tot en met 1993, de GTU-klasse (onder de 2.5 liter) domineert tijdens de 24 Uur van Daytona. In 1986 behaalt een RX-7 van de tweede generatie een nieuw snelheidsrecord over land van 383,7 km/u, ook in Bonneville.

1989 Mazda lanceert de MX-5, die in z'n eentje de markt voor klassieke roadsters nieuw leven inblaast met het concept van Jinba Ittai, ofwel 'ruiter en paard als één'. De betaalbare tweezitter zet nieuwe maatstaven voor lichtgewicht techniek en toegankelijk rijplezier en is meteen een schot in de roos. Hij breekt herhaaldelijk zijn eigen productie- en verkooprecord, terwijl hij honderden prijzen over de hele wereld wint en een levendige schare fans trekt. Hij wordt ook 's werelds meest gereden productieauto.

1990 Als vervolg op de reis van 1977 rijden zes Mazda's (626'n, 323'n en E2200 bestelauto's) van Japan naar het Duitse hoofdkantoor van Mazda in Leverkusen, dit keer door de uit elkaar vallende Sovjet-Unie.

1991 In één van de grootste prestaties uit de geschiedenis van de rotatiemotor schokt de Mazda 787B het race-establishment door de 24 Uur van Le Mans te winnen. Het is de eerste overwinning van een Japans merk en de enige ooit met een auto zonder zuigermotor.

1993 Lancering van de Mazda Xedos 9 (ook wel Millenia en Eunos 800 genoemd), het eerste productiemodel dat verkrijgbaar is met een Millercyclusmotor. De 2.3 liter V6 van de sedan uit het E segment heeft een unieke configuratie, die een vertraagde inlaatklepsluiting combineert met een supercharger, om meer vermogen te produceren met minder motorinhoud, wat tegelijkertijd de efficiëntie verhoogt.

1995 Een gemodificeerde RX-7 van de derde generatie breekt weer een snelheidsrecord over land in Bonneville, met een snelheid van 389 km/u.

2000 Guinness World Records verklaart de MX-5 officieel tot de best verkochte tweezits sportauto in de geschiedenis, met 532.000 verkochte exemplaren. Sindsdien is het record meerdere keren bijgesteld, het is een titel die de MX-5 in feite nooit meer kan ontgaan.

2004 De Mazda RX-8 met rotatiemotor gaat verder waar zijn voorganger was gebleven en vestigt 40 internationale FIA-records op de hogesnelheids testovaal van Papenburg in Noordwest-Duitsland.

2011 Introductie van de Skyactiv-technologie, een reeks onconventionele motoren, transmissies, carrosserieën en chassis, ontworpen om het brandstofverbruik, de prestaties, de veiligheid en het rijplezier te maximaliseren, naast Mazda's nieuwe Kodo designtaal. Voor het eerst internationaal aangeboden in de Mazda CX-5, een geheel nieuwe crossover SUV. Skyactiv en Kodo werden vervolgens aangepast voor elke nieuwe Mazda modelgeneratie, wat leidt tot een steeds meer toenemende populariteit en honderden prijzen en awards.

2013 Verschillende Mazda3'n van de nieuwe generatie herhalen de trip van de Mazda 323 van Japan naar de IAA in Duitsland, door Rusland, Wit-Rusland en Polen, dit keer met fans, journalisten en bloggers die live verslag doen van achter het stuur.

2013 Mazda MX-5 bezitters en fans vestigen een nieuw Guinness World Record met de grootste parade Mazda's, waarbij 683 MX-5'n deelnemen aan een rit door de polder bij Lelystad in Nederland, waarmee het record van 2010 van 459 MX-5'n in het Duitse Essen wordt verbroken.

2014 De Mazda6 demonstreert de Skyactiv-D motor en verbreekt het vorige record voor de hoogste gemiddelde snelheid over 24 uur (221,1 km/u vs. 209,8 km/u), evenals tal van andere FIA-records voor turbodiesels van 2.0 - 2.5 liter, op de testovaal in Papenburg.

2014 Mazda-fans breken het wereldrecord voor de meeste MX-5'n tijdens één enkel evenement, wanneer 1.934 roadsters uit Noord-Amerika een autoshow bijwonen op de Mazda Raceway in Laguna Seca bij Salinas, Californië.

2016 De één miljoenste MX-5, een model van de vierde generatie, rolt van de assemblagelijn in de Ujina Plant No. 1 in Hiroshima. De rode softtop begint vervolgens aan een wereldtournee, waarbij hij de handtekeningen van ongeveer 200.000 fans verzamelt.

2018 Een nieuwe mijlpaal in de productie wordt bereikt met de 50 miljoenste in Japan geproduceerde Mazda. Meer productierecords zijn onvermijdelijk, aangezien Mazda z'n zinnen heeft gezet op het verhogen van de jaarlijkse wereldwijde productie tot 2 miljoen eenheden in 2024.

2018 Mazda toont de capaciteiten op ijs van de AWD-versie van zijn CX-5 op het bevroren Russische Baikalmeer, nadat het als eerste autofabrikant ooit officieel toestemming kreeg om naar Siberië te gaan en het oudste en diepste zoetwatermeer ter wereld over te steken.

2019 Een eerste generatie MX-5 breekt, helemaal in z'n element, het record voor de meeste haarspeldbochten in 12 uur. De 2.900 bochten, genomen tijdens een regenachtige nacht op de Kaunertaler Gletsjer Weg in de Oostenrijkse Alpen, waren meer dan het dubbele van het vorige record in het RID, Rekord-Institut für Deutschland.

2019 Lancering van de Skyactiv-X. De eerste in serie geproduceerde benzinemotor met compressieontsteking ter wereld combineert de relatief gunstige brandstofefficiëntie en het koppel van een diesel met het soepele, hoogtoerige en reactieve karakter van een Skyactiv-G-benzinemotor.

