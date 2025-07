Mazda introduceert nieuwe CX-5

Onder de motorkap wordt de geheel nieuwe CX-5 aangedreven door een 2,5-liter e-Skyactiv G 141-benzinemotor, gekoppeld aan 24V Mazda M Hybrid-technologie met een brake-by-wire-systeem, ter vervanging van de vorige 2,0-liter basismotor. Met een vermogen van 141 pk (104 kW) en een koppel van 238 Nm accelereert de voorwielaangedreven variant in 10,5 seconden van 0 naar 100 km/u. In Nederland zal de Mazda CX-5 enkel beschikbaar zijn als FWD4 en standaard worden geleverd met automatische transmissie.

De geheel vernieuwde CX-5 profiteert van updates aan het chassis en de ophanging, wat zou zorgen voor meer rijcomfort en een betere wegligging. Met een trekvermogen tot 2.000 kg is de nieuwste CX-5 capabeler dan voorheen. De geheel nieuwe CX-5 is uitgerust met een uitgebreide reeks vernieuwde ADAS-functies en streeft naar een Euro NCAP-veiligheidsbeoordeling van 5 sterren.

Uitrusting

Belangrijke kenmerken zijn een nieuwe middenconsole met meer opbergruimte en, op de luxure Exclusive-Line en Homura uitvoeringen, een panoramisch schuifdak dat het gevoel van ruimte vergroot. Sfeerverlichting op de voorportierpanelen, exclusief voor de topuitvoering Homura, draagt bij aan de sfeer in het interieur. De geheel nieuwe CX-5 wordt aangeboden in vier uitvoeringen (Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line en Homura) elk met een eigen interieurafwerking en uitrusting. Interieuropties zijn onder meer zwart of tan leder (Homura) en een tweekleurige zwart-witte kunstleer en suède-look afwerking (Exclusive-Line).

De connectiviteit en gebruiksvriendelijkheid zijn verbeterd, dankzij een vernieuwde HMI. Het nieuwe 12,9- of 15,6-inch middendisplay biedt interactie zoals op een smartphone, met aanpasbare menu's. Voor het eerst in een Mazda is de geheel nieuwe CX-5 voorzien van ingebouwde Google, wat het dagelijks rijden gemakkelijker maakt. Een 10,25-inch digitaal instrumentenpaneel en gestroomlijnde stuurwielbediening zorgen ervoor dat essentiële informatie duidelijk wordt weergegeven. De luxure uitvoeringen zijn bovendien voorzien van een Bose-geluidssysteem met 12 luidsprekers.

Prijs

De volledig nieuwe Mazda CX-5 zal in december 2025 in de showroom bij de Nederlandse Mazda dealer staan en is beschikbaar vanaf € 45.990 incl. kosten rijklaar maken, BPM en BTW.