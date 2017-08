Mazda en Toyota breiden samenwerking uit

4 augustus 2017 | Mazda Motor Corporation en Toyota Motor Corporation hebben een overeenkomst getekend voor een verder samenwerking op het gebied van zowel product als kapitaal, met als doel hun reeds bestaande duurzame partnership verder te versterken. De overeenkomst is een bewijs van het positieve resultaat van twee jaar samenwerking en positieve discussies tussen de twee bedrijven en wordt gezien als een mijlpaal om het partnership op een duurzame manier verder te versterken en te versnellen.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over:

Het opzetten van een joint venture voor de productie van voertuigen in de Verenigde Staten; De gezamenlijke ontwikkeling van technologieën voor elektrische voertuigen; Samenwerking op het gebied van connected-car technologie; Samenwerking op het gebied van geavanceerde veiligheidstechnologieën; Uitbreiding met aanvullende producten.

Daarnaast hebben Toyota en Mazda, ook met het doel om hun samenwerking op lange termijn te bevorderen en te versterken, overeenstemming bereikt over een alliantie op het gebied van kapitaal, die de onafhankelijkheid en gelijkheid van beide bedrijven garandeert. In dit deel van de overeenkomst hebben de twee bedrijven afgesproken dat Toyota zich inschrijft voor de aankoop van aandelen die door Mazda nieuw worden uitgegeven via een toewijzing aan derden. Tegelijkertijd zal Mazda zich inschrijven voor de aankoop van aandelen van Toyota via derden, op een zodanige wijze dat de waarde van de door beide vennootschappen onderling overgenomen aandelen gelijk zal zijn.

"Het grootste voordeel van ons partnerschap met Mazda is dat we een partner hebben gevonden die echt van auto's houdt", vertelt Akio Toyoda, President van Toyota Motor Corporation. "Het heeft ook de concurrentiegeest van Toyota gestimuleerd door in zee te gaan met een geduchte concurrent als Mazda. Dit is een partnerschap tussen twee partijen met een passie voor auto's, die willen samenwerken om steeds betere auto's te produceren. Het is ook de realisatie van ons streven om auto's nooit te laten verworden tot consumptiegoederen".

"Niets zou me meer plezier doen dan dat we door deze alliantie, het samenvoegen van twee concurrerende geesten, de auto-industrie en de autofabrikanten kunnen stimuleren tot het bevorderen van innovaties, talent en leiders", aldus Mazamichi Kogai, President en CEO van Mazda Motor Corporation.

De auto-industrie staat voor steeds grotere uitdagingen, waaronder strengere milieu- en veiligheidsvoorschriften voor nieuwe auto's en de komst van concurrenten uit andere industrieën, evenals de diversificatie van mobiliteitsgerelateerde bedrijven. Met de toekomst van de industrie in het achterhoofd streven Mazda en Toyota er naar om, naast hun eigen kracht om hun technologieën verder te verbeteren en hun bedrijfsfundamenten te versterken, de onderlinge samenwerking te verdiepen en daarbij duurzame groei te realiseren, door hun partnerschap uit te breiden en deze grote uitdagingen te overwinnen.

Op 13 mei 2015 zijn Toyota en Mazda een overeenkomst aangegaan voor een blijvend partnership waarin de bedrijven in wederzijds belang kunnen profiteren, zoals het gebruik van de faciliteiten en middelen van beide ondernemingen en het complementair maken van producten en technologieën van elkaar, met als doel het produceren van meer aantrekkelijke auto's. Sindsdien hebben beide bedrijven op verschillende terreinen samengewerkt, gebaseerd op het principe om op lange termijn een gelijkwaardige en positieve relatie op te bouwen.

Op de middellange tot lange termijn zullen de twee ondernemingen een relatie opbouwen die de autonomie en gelijkwaardigheid van elke partij respecteert en werkt naar successen met de afgesproken gezamenlijke projecten. Met het oog op het creëren van nieuwe waarden voor toekomstige mobiliteit zullen zij de bilaterale samenwerking als langetermijnpartners versnellen en versterken en bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving door de verwachtingen van de klanten te overtreffen.