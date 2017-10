Mazda, Denso en Toyota werken samen aan elektrische auto

28 september 2017 | Mazda Motor Corporation (Mazda), Denso Corporation (Denso) en Toyota Motor Corporation (Toyota) hebben een contract getekend om gezamenlijk technieken voor elektrische voertuigen te ontwikkelen. Bovendien hebben de drie ondernemingen besloten een nieuw bedrijf op te zetten met geselecteerde ingenieurs uit de drie ondernemingen om de efficiënte implementatie van de gezamenlijke technologische ontwikkelingsprojecten te waarborgen.

Doordat veel landen en regio's over de hele wereld een steeds strenger beleid kennen om de effecten van broeikasgassen te verminderen wordt er in veel gevallen nieuwe regelgeving opgesteld die de ontwikkeling en verkoop van elektrische voertuigen stimuleert. Om aan deze nieuwe milieuwetgevingen te voldoen en tegelijkertijd de duurzame groei van de drie ondernemingen te waarborgen is het nodig om een breed scala aan aandrijflijnen en technologieën te ontwikkelen. De drie ondernemingen beschouwen elektrische voertuigen (EV's) als een belangrijk technologisch onderdeel in dit proces, naast brandstofcelvoertuigen.

Hoewel EV's nog steeds geen wijdverbreide marktacceptatie kennen vormen de enorme investeringen en tijd die nodig zijn om alle markten en segmenten te voorzien een zware druk op individuele autofabrikanten, wanneer ze wereldwijd moeten reageren op de brede en variërende vraag naar voertuigen.

Mazda, Denso en Toyota hebben besloten om gezamenlijk technologieën te ontwikkelen voor EV's die in staat zijn om een breed scala aan voertuigsegmenten en -soorten te bedienen, om zo een flexibele en snelle reactie op marktontwikkelingen te kunnen realiseren. De overeenkomst heeft betrekking op een verscheidenheid aan modellen, van minivoertuigen tot personenauto's, van SUV's tot lichte bedrijfswagens. Het doel is om het ontwikkelingsproces te vernieuwen door de sterke punten van elke onderneming met elkaar te combineren, met inbegrip van Mazda's gecombineerde productplanning en expertise op het gebied van computermodellen, Denso's elektronica technologieën en het Toyota New Global Architecture (TNGA) platform.

Het nieuwe bedrijf zal zich bezighouden met:

Onderzoek naar de eigenschappen (de gemeenschappelijke architectuur) die optimale prestaties en functies van EV's definiëren, vanuit het standpunt van zowel de individuele componenten als van het gehele voertuig; Verificatie van de installatie van deze componenten en de prestaties van het voertuig, zoals deze worden gerealiseerd door de eigenschappen die in punt 1 zijn behaald; Onderzoek naar het ideale concept voor ieder autosegment met betrekking tot elk onderdeel en elk type voertuig, zoals die zijn gerealiseerd door de acties in de punten 1 en 2.

Met dit gezamenlijke technologische ontwikkelingsproject, door ieder een even groot aantal ontwikkelingsbronnen toe te wijzen, door efficiënte ontwikkelingsprocessen te realiseren en door gebruik te maken van bestaande productiefaciliteiten leggen Mazda en Toyota hun focus op de meest fundamentele voertuigkenmerken, om aantrekkelijke EV's te ontwikkelen met unieke identiteiten van elk merk en om commoditisering van EV's te vermijden.

De ondernemingen streven ernaar om een bedrijfsstructuur te creëren die open staat voor deelname door andere autofabrikanten en leveranciers.