Mazda brengt podcast over Takumi uit

De ontwikkeling van een Mazda is niet alleen een resultaat van jaren ontwikkeling, maar van vele generaties Japans Takumi-meesterschap. Mazda geeft de Nederlandse Takumi een podium om het specialisme te delen met de luisteraar.

Van roeiboot tot grasspriet

In een van de afleveringen komt Alex Wiersma van Roeiwerf Wiersma aan het woord. Wiersma bouwt roeiwedstrijdboten en neemt de luisteraar mee in de manier waarop hij de beste roeiboten bouwt. Het draait hierbij niet alleen om een ultiem design, maar tevens om de wetten van de aerodynamica. Een andere aflevering is gewijd aan Merlijn Snitker, een componist van filmmuziek. Met zijn vakmanschap als componist hoopt hij de juiste snaar te raken. Hij maakte onder andere de muziek voor Alles is Liefde, de Marathon en Bankier van het Verzet.

In daaropvolgende podcasts komen andere Takumi aan het woord, waaronder Wilma Plaisier, meesterschilder in het Delfts blauwe ambacht, architect Hans van Heeswijk over zijn vakmanschap in de bouwkunst en de bekroonde gastvrouw Caroline Berends over de ultieme gastvrijheid in een sterrenrestaurant. De zesde aflevering van de podcast gaat over Nico van Vuuren, de tulpenkweker die grastovenaar werd. Van Vuuren zorgt met zijn vastberadenheid en innovatie voor de sublieme kwaliteit van de grasvelden, waar kampioenschappen op gespeeld worden. Van Wembley tot Wimbledon.

Uitzending

'Takumi - de Weg naar Meesterschap' is gratis online te luisteren via reguliere kanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. Alle afleveringen zijn reeds gepubliceerd en tevens te vinden op: mazda.nl/podcast.