Mazda

Mazda bouwt fabriek voor lithium-ion batterijen

6 januari 2025 - Mazda heeft aangekondigd dat het een nieuwe fabriek gaat bouwen voor modulepakketten voor cilindrische lithium-ionbatterijcellen voor auto's in Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture, Japan. De nieuwe fabriek zal modules en packs produceren van cilindrische lithium-ionbatterijcellen voor auto's die verkregen worden via Panasonic Energy Co. Ltd. (Panasonic Energy). De voltooide accupakketten zullen worden geïnstalleerd in Mazda's eerste batterij EV die gebruik maakt van een specifiek EV-platform en zullen worden geproduceerd in Mazda's autofabriek in Japan. De jaarlijkse productiecapaciteit is gepland op 10 GWh.