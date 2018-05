Mazda bouwt 50 miljoenste auto

29 mei 2018 | De cumulatieve productie van Mazda Motor Corporation in Japan heeft op 15 mei jl. de mijlpaal van 50 miljoen voertuigen bereikt. Tijdens de bij die gelegenheid gehouden plechtigheid in de Hofu-fabriek in de prefectuur Yamaguchi waren naast President en CEO Masamichi Kogai ook vele andere executives en vakbondsvertegenwoordigers aanwezig. De mijlpaal werd behaald 86 jaar en zeven maanden nadat Mazda zijn eerste driewielige voertuig produceerde in oktober 1931.

"Mazda begon 86 jaar geleden met het maken van auto's en nu hebben we 50 miljoen productie-eenheden bereikt in Japan, wat laat zien hoe lang Mazda's geschiedenis is", zei Kogai tijdens de ceremonie. "Kijkend naar de toekomst zal Mazda een sterk merk blijven dankzij verschillende initiatieven. Zo zullen onze productie-eenheden in Hofu en Hiroshima blijven evolueren en fungeren als voorbeeldfabrieken, waarbij hun technologieën en kennis steeds sneller en makkelijker kunnen worden ingezet voor onze overzeese productielocaties. Ik hoop dat we allemaal goed blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat deze fabrieken het soort technische bekwaamheid blijven houden die recht doet aan de trotse Japanse geschiedenis van Monotsukuri". Dit laatste staat voor de kunst van het maken van dingen. Het heeft betrekking op productplanning, design, ontwikkeling en productie met als doel een maximale winstgevendheid te realiseren. De aanpak is gericht op drie zaken: een gebundelde productplanning, gezamenlijke platforms en een flexibel productieproces. De gebundelde productplanning kijkt vijf tot tien jaar vooruit en is gericht op het onderling uitwisselen van componenten in het modellengamma.

Mazda begon zijn reis als autoproducent in 1931 in Hiroshima met de fabricage van driewielige pick-up trucks. In 1960 startte de productie van de R360 Coupé, die een gedurfde entree op de markt voor personenauto's markeerde. In de Hofu Plant in Yamaguchi begon de productie van auto's in 1982 en de binnenlandse productietaken zijn sindsdien gedeeld tussen de locaties in Hofu en Hiroshima. De productietechnieken en flexibele productiesystemen die in deze fabrieken zijn ontwikkeld hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van Mazda. Gemengde productielijnen, waarbij verschillende modellen op één band kunnen worden geproduceerd, maken de fabricage mogelijk van meerdere modellen met een laag volume, een doorbraak in de traditionele afweging tussen productvariëteit, concurrentiepositie en volume-efficiëntie. In 2016 en 2017 ondernam Mazda stappen om de productieflexibiliteit voor crossovers te vergroten en zodoende een structuur te creëren die snel kan reageren op veranderingen in de vraag. De productielocaties in Japan nemen het voortouw bij de wereldwijde productie van het automerk; productietechnieken en -technologieën die in Japan zijn geïnitieerd worden vervolgens uitgerold naar overzeese faciliteiten.

Mazda streeft er naar dit boekjaar 1.660.000 auto's te verkopen in het laatste jaar van fase 2 in zijn middellange termijnplan voor structurele hervormingen. Het plan is om wereldwijd een productie-kader op te zetten voor de productie van twee miljoen eenheden in het boekjaar dat eindigt in maart 2024. De start van de massaproductie van voertuigen met het design en de technologieën van de volgende generatie is gepland in 2019 en Mazda zal zijn productiestructuur blijven uitbreiden met als doel de auto's zo snel mogelijk bij de klant te krijgen.