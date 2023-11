Mazda bouwt 2 miljoenste rotatiemotor

Vanaf dat moment bleef Mazda de prestaties van zijn rotatiemotoren verfijnen door het vermogen, het brandstofverbruik en de duurzaamheid te verbeteren en bleef het bedrijf jarenlang de enige autofabrikant die rotatiemotoren in massaproductie nam.

In juni van dit jaar hervatte Mazda, met de Mazda MX-30 R-EV, de productie van auto's met een rotatiemotor. Dit is voor het eerst in elf jaar nadat het in 2012 de productie van de Mazda RX-8 had beëindigd.

Takeshi Mukai, directeur en Senior Managing Executive Officer bij Mazda, geeft de volgende verklaring naar aanleiding van het bereiken van de twee miljoen productie-eenheden: "De rotatiemotor is een speciaal onderdeel van de geschiedenis van Mazda. De rotatiemotor is geliefd bij klanten over de hele wereld en we zijn verheugd om de productie te hervatten en te zien dat de motor een comeback heeft gemaakt. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen oprecht te bedanken die ons op deze reis heeft gesteund. In het bijzonder de vele klanten die auto's met een rotatiemotor hebben gekocht, onze fans van rotatiemotoren en al onze zakenpartners die betrokken waren bij de ontwikkeling en productie. In de toekomst zullen we deze 'never-stop challenging spirit' blijven doorgeven, door aantrekkelijke voertuigen aan te bieden die onze klanten ultieme rijervaringen bieden, ook in het tijdperk van elektrificatie."

Tijdlijn Mazda Rotatiemotor: