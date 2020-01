Mazda bestaat 100 jaar

30 januari 2020 | Mazda viert vandaag zijn 100-jarig bestaan sinds de oprichting van Toyo Cork Kogyo Co., Ltd. door Jujiro Matsuda op 30 januari 1920, met een ceremonie op het hoofdkantoor in Hiroshima. Het is de start van een jaar met evenementen waarin de onderneming herinneringen aan het verleden zal ophalen maar ook naar de toekomst kijkt. Het eeuwfeest, dat ook meer dan een halve eeuw geschiedenis in Europa kent, wordt onder meer gevierd op de Autosalon van Genève, begin maart.

Mazda is sinds 1920 altijd de uitdaging aangegaan om van gebaande paden af te wijken en nieuwe wegen in engineering en design in te slaan, die anderen als onhaalbaar beschouwden. Zo was Mazda het eerste Aziatische merk dat ooit in 1991 de 24 Uur van Le Mans wist te winnen, de rotatiemotor commercieel lanceerde in de iconische Cosmo Sport 110S, 's werelds best verkochte roadster creëerde, de Mazda MX-5, waarvan er sinds de lancering in 1989 meer dan een miljoen zijn verkocht en dat de eerste in serie geproduceerde benzinemotor met compressieontsteking introduceerde, de Skyactiv-X.

Honderd jaar geleden was Mazda een kurkproducent in Hiroshima, totdat Jujiro Matsuda, een industrieel, in 1921 de leiding kreeg over die onderneming, Toyo Cork Kogyo Co., Ltd. en het bedrijf eerst transformeerde tot een producent van werktuigmachines en vervolgens tot voertuigfabrikant.

Het eerste model was een driewielige truck, de Mazda-Go, die in 1931 in de verkoop ging. Hij werd al snel populair en onderging voortdurend verbeteringen, zoals bijvoorbeeld in 1938 met de toepassing van een innovatieve vierversnellingsbak, die het brandstofverbruik met 20 % verlaagde. Na de Tweede Wereldoorlog werd de productie van deze trucks slechts enkele maanden na de atoombom op Hiroshima hervat.

Na de oorlog bleef de focus van de onderneming gericht op commerciële voertuigen. De eerste personenauto kwam in 1960, de Mazda R360. Het model was meteen een hit in het ontluikende keicarsegment van Japan en maakte de weg vrij voor de line-up van Mazda's zoals we die vandaag de dag nog kennen.

In 1961 tekende het bedrijf een licentieovereenkomst met de Duitse autofabrikant NSU voor de ontwikkeling en productie van hun nieuwe compacte, lichtgewicht Wankel- of ook wel rotatiemotoren genoemd. De ingenieurs in Japan realiseerden vervolgens iets wat velen onmogelijk achten.

In 1967 werd de futuristische Mazda Cosmo Sport 110S 's werelds eerste in serie geproduceerde model met een rotatiemotor. Het was het begin van een opmerkelijk succesverhaal waarin het merk talloze modellen met rotatiemotor zou lanceren, waaronder de Mazda RX-7 en waarin het in de loop van de jaren bijna twee miljoen voertuigen met deze aandrijving verkocht. Mazda bewees ook zijn technologische kennis op het circuit en werd de eerste Aziatische fabrikant die de slopende 24 Uur van Le Mans in 1991 wist te winnen met de Mazda 787B met vierschijfs rotatiemotor, de enige zege in de historie van deze race van een auto met een niet-zuigermotor.

De Mazda rotatiemotor vormde de inspiratiebron voor Mazda's baanbrekende Skyactiv Technology met motoren, transmissies, platforms en carrosserieën, geoptimaliseerd tot maximale efficiëntie en om Jinba Ittai, de verbinding tussen auto en bestuurder, in alle Mazda-modellen te kunnen toepassen. Hoewel de rotatiemotor een voorbeeld was van Mazda's toewijding om auto's te produceren met veel rijplezier was het pas nadat de bedrijfsnaam in 1984 officieel werd gewijzigd in Mazda Motor Corporation dat het echt zijn passie voor die eigenschap toonde met de lancering van een lichtgewicht roadster, genaamd de MX-5, in 1989, een tijd waarin tweezits cabrio's vrijwel uitgestorven waren. Vandaag, vier modelgeneraties later, blijft de Mazda MX-5 de best verkochte roadster in de geschiedenis, nadat hij in 2016 de grens van één miljoen eenheden wist te passeren.

Het is deze liefde voor het autorijden die het DNA van het merk vormt dat tegenwoordig in het hele Mazda-assortiment wordt teruggevonden en dat de komende 100 jaar zal blijven bestaan, ongeacht het feit dat de auto-industrie belangrijke veranderingen zal doormaken. Vandaag de dag heeft Mazda een reeks auto's, ontworpen met behulp van de Kodo Ziel van Beweging designtaal, die wereldwijd prijzen wint en het merk blijft van de gebaande paden afwijken met de lancering van zijn eerste elektrische auto, de Mazda MX-30.

Een model voor de toekomst, maar ook met respect voor het verleden van Mazda met een interieur met milieuvriendelijke kurk, een subtiele verwijzing naar het bescheiden begin van het bedrijf als Toyo Cork Kogyo. "Vooruitkijkend naar de komende 100 jaar zal de klant altijd bij ons op de eerste plaats blijven en zullen we onszelf blijven uitdagen om unieke producten, technologieën en ervaringen te creëren waar onze klanten van houden", aldus President en CEO Akira Marumoto.