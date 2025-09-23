Mazda 3 en CX-30 als Exclusive Business Edition

De instapversies van de Mazda3 en CX-30 beschikken onder andere over LED-koplampen, designgrille en omlijsting in Piano Black, Alexa1 Voice Recognition, een centraal TFT-kleurentouchscreen van 10,25 inch, een zwart stoffen interieur en een reeks geavanceerde veiligheidsvoorzieningen. De Exclusive-Line Business Edition heeft extra opties, zoals een Bose audiosysteem, 360 graden View, Privacy Glass, 18-inch lichtmetalen velgen en een automatisch dimmende binnenspiegel met randloos design. De zakelijke uitvoering biedt bijtellingsvoordeel door de 2.600 euro lagere prijs ten opzichte van de voorgaande Exclusive-Line.

Nieuwe hybride motor

Mazda introduceert voor zowel de Mazda3 als CX-30 de 2.5 e-Skyactiv G-motor - voorzien van Mazda's Mild-Hybrid. De 2.5 e-Skyactiv G motor beschikt over een hoge compressieverhouding, cilinderuitschakeling en het Mazda M-Hybrid systeem.

De vernieuwde motor behoudt vergelijkbare prestaties op het gebied van emissies en brandstofverbruik als zijn voorganger, terwijl het bruikbare koppel bij lage tot middelhoge snelheden toeneemt, wat de algehele rijervaring verbetert. Op beide modellen blijft ook de 2.0 liter e-Skyactiv X motor met 186 pk beschikbaar; de benzinemotor die de eigenschappen van een dieselmotor en benzinemotor samenbrengt.

De Exclusive-Line Business Edition is leverbaar op de e-Skyactiv G motorisatie, zowel met handgeschakelde 6MT als automatische 6AT transmissie. Dit geldt voor de Mazda3 hatchback, sedan en de Mazda CX-30.