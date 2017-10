Drie primeurs bij Mazda op Tokyo Motorshow 2017

25 oktober 2017 | Mazda presenteert op de Tokyo Motor Show 2017 twee conceptcars en een nieuwe motor, tezamen drie wereldprimeurs. De Mazda VISION COUPÉ laat het design zien van de volgende generatie Mazda's. De vormgeving van de toekomstige modellen blijft gebaseerd op de Kodo filosofie, maar zal eleganter en luxueuzer zijn. De Mazda KAI CONCEPT symboliseert de visie van Mazda op de toekomst en kan worden beschouwd als de voorbode van een compleet nieuwe generatie modellen. Hij vertegenwoordigt de visie van Mazda op de ideale auto met verbrandingsmotor en is uitgerust met de SKYACTIV-X SPCCI motor. Deze nieuwe motor hoort bij de ontwikkeling van de volgende generatie verbrandingsmotoren, SKYACTIV-X genaamd, met een gepatenteerde SPCCI verbrandingsmethode.

De Mazda KAI CONCEPT beleeft zijn wereldpremière op de Tokyo Motor Show. Als aandrijfgroep voor de KAI CONCEPT is gekozen voor de SKYACTIV-X, Mazda's nieuwe motor die als eerste gebruik maakt van het nieuwe verbrandingsproces Spark-Controlled Compression Ignition (SPCCI). SKYACTIV-X is de eerste in serie geproduceerde benzinemotor met compressie-ontsteking ter wereld.

Het design van de carrosserie breekt met de karakteristieke lijnen en bestaat uit strakke, onderbroken oppervlakken met voortdurend veranderende reflecties die een levendig en gevoelsmatig geheel vormen. De eenvoud straalt een schoonheid uit die mensen vol bewondering doet stilstaan alsof het om een kunstwerk gaat. Het geheim hierachter is het concept 'less is more'. Hierbij worden bewust overbodige zaken weggelaten waardoor de daardoor ontstane lege ruimtes aan kracht winnen. De scherp afgetekende zijpanelen met subtiele details zijn ontworpen door de zeer vakkundige kleimodelleurs van Mazda, en de nauwelijks waarneembare overgangen tussen licht en schaduw creëren een levendig geheel. Dit het belangrijkste kenmerk van het design van de KAI CONCEPT.

Aan de voorzijde is het driedimensionale ontwerp verder uitgewerkt, evenals de gebeeldhouwde karakteristieke Kodo designelementen. De kenmerkende vleugel van de KAI CONCEPT prijkt fraai op het donkere metallic, waardoor het rijpe, sportieve karakter van een hatchback wordt benadrukt.

De VISION COUPÉ laat Mazda's visie op design voor de volgende generatie zien. Met het nieuwe design, waarvan de wortels liggen in de Japanse stijlprincipes, streeft Mazda naar een elegante en geraffineerde stijl die natuurlijke levenslust uitdrukt. Mazda maakte voor het eerst auto´s met een elegant design met de R360 Coupé en de Luce Rotary Coupé. In een tijdperk waarin efficiency de boventoon voerde werd bij deze twee coupés veel aandacht besteed aan het creëren van fraaie proporties. De speelse warmte en schoonheid die ze uitstraalden werden de hoeksteen van Mazda's idee van elegantie.

De Mazda VISION COUPÉ heeft de basisvorm van een vloeiende vierdeurs coupé aangenomen. De verhoudingen voldoen aan de perfecte balans van een klassiek coupédesign met de inzittendenruimte zo ver mogelijk naar achteren geplaatst. Het silhouet suggereert een krachtige voorwaartse beweging, waardoor de indruk van een high-performance machine wordt gewekt. Om dit nog sterker te doen uitkomen is de VISION COUPÉ ontdaan van de ritmische beweging die bij vorige versies van Kodo design benadrukt werden in het carrosserie-ontwerp. In plaats daarvan is er gekozen voor een eenvoudige vorm waarbij alle overbodige elementen zijn weggelaten met het oog op 'less is more' esthetica.

Een strakke as loopt van het logo op de grille naar het logo op de achterkant en roept de look & feel van soepel staal op. Alle bewegingen zijn gericht op deze vector en creëren daarmee een 'one motion form' die doodeenvoudig is, maar wel de indruk van snelheid wekt.

De scherpe en krachtige benadrukking van de carrosserieschouder is waar het allemaal om draait bij het design van dit model en maakt de auto statig en spannend. De zijkanten van de carrosserie laten lineaire overgangen tussen licht en schaduw zien die voortdurend veranderen in samenhang met de bewegingen van de auto. Het subtiele spel van licht en schaduw laat de Mazda VISION COUPÉ echt tot leven komen.

De Mazda VISION COUPÉ wil de Japanse esthetica weerspiegelen en gestalte geven aan een unieke uiting van elegantie. De uitdaging bij het ontwerpen van dit concept model was het creëren van een eenvoudige vorm waarbij scherpe, opvallende details contrasteren met subtiele lichtschakeringen, zodat een nieuwe vorm van levenslust zou ontstaan.