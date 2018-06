Sterkere motoren voor Mazda MX-5

20 juni 2018 | Mazda introduceert vanaf augustus een vernieuwde versie van de MX-5. Zowel de softtop Roadster als de RF met inklapbare hardtop kennen een verbetering in de prestaties. Naast een opwaardering en deels standaard uitbreiding van de i-ACTIVSENSE veiligheidstechnologie├źn kent de vernieuwde versie ook verfijningen in het ontwerp en sterkere motoren met hogere toerentallen.

De aangepaste 1.5 en 2.0 liter SKYACTIV-G benzinemotoren met verbeterde verbranding en groter koppel voldoen nu aan de nieuwe WLTP / RDE-testcyclus en aan de Euro 6d Temp-emissienorm. Beide aandrijflijnen profiteren van een verbeterde acceleratiecontrole om de vertraging tussen gasklepbediening en de reactie daarop van de auto te minimaliseren. De 2.0 SKYACTIV-G krijgt een hoger toerental en een verbeterde akoestiek. Het maximaal toerental is verhoogd van 6.800 naar 7.500 t/min en het vermogen is gegroeid van 160 naar 184 pk bij 7.000 t/min. Het maximumkoppel stijgt daarmee van 200 tot 205 Nm bij 4.000 t/min;

Met de introductie van de vernieuwde MX-5 zal het stuurwiel, naast in hoogte, nu ook standaard in diepte verstelbaar zijn. Naast het beschikbare Sport-pack op de versie met 184 pk (met onder andere Recaro-sportstoelen, strut tower bar en Bilstein sportonderstel) zullen deze Recaro-sportstoelen nu ook los te bestellen zijn op de 1.5 SKYACTIV-G, als optie op de GT-M uitvoering.

De vernieuwde MX-5 kent vijf nieuwe i-ACTIVSENSE veiligheidstechnologieën: het Smart City Brake Support, dat voertuigen en voetgangers vóór de auto detecteert en helpt om aanrijdingen te voorkomen, Smart City Brake Support Reverse dat voertuigen en obstakels achter de auto detecteert en ook automatisch remt indien noodzakelijk, Driver Attention Alert, Traffic Sign Recognition System en een achteruitrijcamera. Al deze systemen zijn standaard op de GT-M, waardoor deze nu rijker is uitgerust.

Mazda introduceert in Nederland een nieuwe gelimiteerde, speciale versie genaamd 'Chairo' met donkerbruine softtop en 'Tan' Nappaleder interieur. 'Chairo' is Japans voor een bruintint en is een verwijzing naar de vaak donkere houtkleur van traditionele Japanse tempels

De Mazda MX-5 voor modeljaar 2018 is vanaf augustus in Europa te koop. Prijzen in Nederland beginnen bij € 32.990,- voor de SKYACTIV-G 132. De GT-M is er vanaf € 36.990,- (SKYACTIV-G 132) en voor de nieuwe SKYACTIV-G 184 beginnen de prijzen bij € 40.090,-. De vanafprijs voor de MX-5 RF is € 37.090,- ,- voor de versie met SKYACTIV-G 132 en € 43.090,- voor de SKYACTIV-G 184. De MX-5 RF is ook beschikbaar met automatische transmissie op de SKYACTIV-G 184 met een vanafprijs van € 48.990,- voor de GT-M.