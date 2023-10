Mazda MX-5

Mazda MX-5 aangepast voor 2024

25 oktober 2023 - Mazda past de MX-5 aan voor modeljaar 2024. De vernieuwde MX-5 is uitgerust met LED-koplampen die visueel en technisch overgaan in dagrijverlichting voor meer zicht en zichtbaarheid. Ook de vormgeving van de LED-achterlichten is subtiel gewijzigd. Aero Grey is een nieuwe carrosseriekleur die erfgoed en moderne esthetiek combineert. Bovendien is de softtop van Mazda's roadster nu ook leverbaar in beige.