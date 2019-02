Mazda MX-5 als 30th Anniversary Edition

7 februari 2019 | Op de plek waar het succesverhaal van de Mazda MX-5 ooit begon, de Chicago Auto Show, heeft Mazda de viering van het 30-jarig bestaan van de best verkochte roadster aller tijden luister bijgezet met een Wereldpremière, de onthulling van de 30th Anniversary Edition. Deze gelimiteerde versie in de nieuwe en bijzondere kleur Racing Orange zal in een oplage van 3.000 stuks gemaakt worden, waarvan er 10 exemplaren in de Roadster uitvoering naar Nederland zullen komen. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.

Voor het 30th Anniversary model ontwikkelden Mazda de kleur Racing Orange, een opvallend levendige kleur. De basis voor deze opwindende nieuwe kleur was het geel van de MX-5 Club Racer, die als showmodel werd getoond tijdens de Chicago Auto Show 1989, samen met drie productiemodellen in de kleuren rood, wit en blauw. Geel is over het algemeen een goede kleur voor een sportauto, het straalt passie en vrolijkheid uit. Men wilde echter niet simpelweg de kleur van het model uit 1989 gebruiken en heeft in plaats daarvan gekozen voor een speciale kleur oranje die verwijst naar de zonsopgang en waarmee de toekomst van de MX-5 wordt gevierd. Naast dit jubileummodel zijn er op de stand tijdens de Chicago Auto Show dit jaar drie MX-5'n te zien in dezelfde kleuren als bij het debuut in 1989: rood, wit en blauw.

Oranje speelt een hoofdrol in de kleurencombinatie van het jubileummodel. Aan de buitenzijde vallen de remklauwen in fel oranje op, die afsteken tegen de wielspaken in de kleur donker gunmetal en die de sportieve uitstraling van de speciale uitvoering benadrukken. Binnenin zijn de portierbekleding, het instrumentenpaneel, de schakelhendel en de handremgreep voorzien van opvallend contrasterend stiksel in de kleur oranje, terwijl de oranje piping een opvallend detail vormt op de zwarte stoelbekleding. Samen met de lakkleur Racing Orange benadrukken de oranje accenten in het interieur de exclusiviteit van dit jubileummodel, die de trotse eigenaren aan den lijve ondervinden.

De exclusieve stoelen van de MX-5, gezamenlijk ontwikkeld door Mazda en Recaro, bieden een stevige ondersteuning en een uitstekende zijdelingse steun. Bij het 30th Anniversary model dragen het oranje stiksel en de piping bij aan een kwaliteitsgevoel dat past bij een speciale uitvoering.

De remschijven vóór zijn voorzien van 15-inch aluminium remschoenen met vier tegenover elkaar geplaatste zuigers (34 mm diameter), die zijn gekoppeld aan stalen remblokken met een laag koolstofvezelgehalte en een stabiele wrijvingscoëfficiënt. Dit Brembo remsysteem belooft een bijzonder stevig gevoel in rijsituaties met sterke G-krachten, met een consistente effectiviteit en een uitstekende bedienbaarheid.

De hoofdsteunen van de stoelen zijn voorzien van ingebouwde speakers met TrueSpace technologie van Bose. Dit maakt het volgens de makers mogelijk om te genieten van een duidelijk en krachtig geluid in elke rijomgeving en het zou zorgen voor een veelzijdiger geluid, zelfs als er met de kap open wordt gereden.

Het Mazda Connect-systeem in de speciale uitvoering van de MX-5 ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto. Via een USB-verbinding kunnen klanten apps die op hun iPhone of smartphone staan eenvoudig gebru8iken via het systeem van de auto met behulp van de Human-Machine Interface (HMI) van Mazda Connect. Het aantal te gebruiken apps is afhankelijk van het in-car systeem van de betreffende smartphone.