Mazda MX-5

Mazda MX-5 nu als Ginzan

11 september 2020 | Mazda heeft in de serie limited editions van de best verkochte roadster aller tijden een nieuwe loot aan de stam toegevoegd in de vorm van de MX-5 Ginzan. Deze speciale versie van de tweezitter zal vanaf oktober 2020 in een zeer beperkte oplage leverbaar zijn in Nederland voor prijzen die beginnen bij 40.790 euro, inclusief de kosten voor het rijklaar maken en de metallic lak.

