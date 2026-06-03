Mazda vernieuwt MX-5 voor modeljaar 2027

De Homura-uitvoering versterkt het sportieve karakter van de MX-5 door middel van zwarte 16-inch RAYS-lichtmetalen velgen, RECARO-stoelen, rode Brembo-remmen en een getuned Bilstein-sportonderstel, inclusief een voorste veerpootbrug, due het wendbare en directe rijgevoel van de roadster moet vergroten.

Een nieuwe carrosseriekleur, Zinc Green, zal het MX-5-palet voor alle uitvoeringen uitbreiden. Deze kleur gaat vanaf oktober in productie en zal begin 2027 op de markt komen. De nieuwe metallic groene kleur is ontwikkeld om zowel robuustheid als verfijning uit te stralen. Hierbij is een een industrieel geïnspireerd karakter gecombineerd met elegantie.

De Mazda MX-5 modeljaar 2027 profiteert van aanpassingen aan de aandrijflijn die zowel de prestaties als de efficiëntie iets verbeteren. De atmosferische 1,5-liter Skyactiv-G-motor levert nu 136 pk en 155 Nm koppel, terwijl het gecombineerde WLTP-brandstofverbruik1 is verlaagd tot 6,1 l/100 km en de CO2-uitstoot is teruggebracht tot 139 g/km. Verbeteringen aan het geluid van de motor versterken het rijgevoel.

De Mazda MX-5 modeljaar 2027 blijft veiligheidstechnologieën integreren, die worden verplicht door de Europese Unie. Voor het eerst is Driver Attention Alert (DAA) standaard op alle uitvoeringen.

De productie van het vernieuwde model begint in mei 2026. De vernieuwde Mazda MX-5 zal eind van de zomer in de showroom bij de Nederlandse Mazda dealer staan en is per direct te bestellen.