Mazda vernieuwt CX-60 voor modeljaar 2025

De Mazda CX-60 van 2025 blijft gebruik maken van double wishbone veersysteem aan de voorzijde en een multi-link set-up aan de achterzijde. Echter, Mazda monteert nu zachtere achterveren en stevigere schokdempers, terwijl de opnieuw afgestelde stabiliteitssystemen en verwijdering van de stabilisatorstang de algehele wegligging moeten verbeteren. Om de chassiskenmerken van 2025 te ondersteunen, is bovendien de software licht aangepast.

Interieur

Het interieur van de luxe CX-60 Homura-uitvoering heeft een aanpassing gekregen en is nu voorzien van zwarte nappalederen stoelen en een vinyllederen afwerking van het binnenpaneel. Het dak en de stijlen van het interieur zijn nu zwart bekleed en de interieurpanelen hebben een moderne matzwarte metaalachtige afwerking gekregen. Voor het exterieur is de elegante Zircon Sand metallic lak toegevoegd aan de opties.

Naast de aanpassingen op het gebied van rijeigenschappen en interieur voldoet de CX-60 e-Skyactiv van modeljaar 2025 met de Plug-in Hybride aandrijflijn aan de meest recente "General Safety Regulation" en Euro 6e regelgeving.

In Nederland zal de CX-60 leverbaar zijn als een e-Skyactiv Plug-in Hybrid: een combinatie van een viercilinder benzinemotor en een elektromotor. De e-Skyactiv Plug-in Hybrid heeft een totaal systeemvermogen van 327 pk/241 kW en een koppel van 500 Nm. Hij noteert een theoretisch (WLTP-gemiddeld) brandstofverbruik van 1,4 l/100 km en een CO2-uitstoot van 31-33 g/km. Beide krachtbronnen zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat en Mazda's i-Activ All-Wheel Drive systeem. De Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV uit 2025 kan tot maximaal 64 km rijden op de motor bij een snelheid van 100 km/u of minder.

Uitvoeringen en prijs

De Exclusive-Line Business Edition heeft, naast de uitrusting van de Exclusive-Line, extra opties zoals een Bose audiosysteem, 360 View, Privacy Glass en een elektrische achterklep. De Mazda CX-60 Exclusive-Line Business Edition is beschikbaar vanaf € 55.990,- of € 371,- bijtelling per maand (afhankelijk van het inkomen). Operational Lease vanaf € 689,- per maand o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar. De Homura Business Edition biedt bovenop de uitrusting van de Exclusive-Line Business Edition o.a. een zwart Nappa lederen interieur, luxe afwerking op het dashboard en 20-inch lichtmetalen velgen in Black. De Homura Business Edition is beschikbaar vanaf € 62.390,- of € 414,- bijtelling per maand. De Operational Lease is voor een bedrag vanaf € 749 per maand o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar.