Mazda introduceert CX-60

8 maart 2022 | Mazda introduceert de CX-60 PHEV. Het is de eerste SUV met Plug-in hybride technologie van het merk in Europa. Als belangrijkste model dat het merk in meer dan tien jaar op de markt heeft gebracht, vertegenwoordigt Mazda's nieuwe topmodel alles wat het bedrijf in de afgelopen 100 jaar in zijn DNA heeft ingebouwd. Van een uitmuntend exterieur- en interieurdesign tot het meest kenmerkende Japanse vakmanschap, de nieuwste innovaties op het gebied van technologie├źn en aandrijflijnen.

De fraaie dynamische styling van de nieuwe Mazda CX-60 Plug-In Hybrid straalt de nieuwste vorm van het Kodo-design, het Japanse concept van Ma, dat voor de kalme en waardige schoonheid van lege ruimte staat, gekoppeld aan het stoere karakter van de SUV-architectuur met voorin geplaatste motor en achterwielaandrijving.

Het interieurdesign is typisch Mazda en is diep geworteld in het Japanse erfgoed. Het is vormgegeven volgens de ideeën van Kaichou, een element van disruptie dat verschillende materialen en texturen mengt, zoals esdoornhout, nappaleder, uniek bewerkt Japans textiel en chromen details, en Musubu, de kunst van het binden die de inspiratie vormde voor het speciale stiksel op het instrumentenpaneel.

De behandeling van de esdoornhouten bekleding weerspiegelt de Japanse esthetiek van Hacho, asymmetrisch evenwicht, of opzettelijke oneffenheden. De verschillende patronen en garens van de geweven stoffen worden sterk beïnvloed door lichtveranderingen, en een Japanse stiktechniek genaamd Kakenui creëert 'hangende stikselnaden' met ruimtes tussen de bekledingsstoffen die zicht bieden op het materiaal eronder.

Rijervaring

Technologieën werden opnieuw bekeken en verfijnd om de rijervaring te verbeteren en meer dan voorheen in te spelen op de individuele behoeften van de bestuurder. Het Mazda Driver Personalisation System herkent de persoon op de bestuurdersstoel en past de omgeving (stoelpositie, stuurwiel, spiegels, HUD en zelfs de geluids- en klimaatregelings-instellingen) automatisch aan de lichaamsbouw en de persoonlijke voorkeuren aan.

De Mazda CX-60 Plug-In Hybrid vormt de start van de Europese introductie van plug-in hybride modellen met een aandrijflijn die een Skyactiv-G 2.5, viercilinder benzine met directe injectie combineert met een 100 kW sterke elektromotor, een volledig nieuwe 8-traps automatische transmissie en een 17,8kWh li-ion batterij met grote capaciteit. Deze combinatie van elektromotor en benzinemotor levert een totaal systeemvermogen van 241 kW / 327 pk en een koppel van 500 Nm, waarmee het de krachtigste auto voor consumenten is die Mazda tot nu toe heeft geproduceerd. De Mazda CX-60 Plug-In Hybrid accelereert van 0-100 km/u in 5,8 seconden. Het gecombineerde WLTP-brandstofverbruik bedraagt in theorie 1,5 l/100 km, en de gecombineerde WLTP CO2-emissie bedraagt 33 g/km. Met de CX-60 e-Skyactiv PHEV kan 63 km elektrisch worden gereden met een snelheid tot 100 km/u.

De Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture van de nieuwe Mazda CX-60 bevat tal van verbeteringe. Bij Mazda's benadering waarbij de mens centraal staat, draait het onder meer om de stijfheid van de carrosserie die ervoor zorgt dat bestuurders de respons van de auto zonder vertraging kunnen voelen, om stoelen die het voor elke inzittende nog gemakkelijker maken om in evenwicht te blijven terwijl de auto rijdt, om een ophanging die de positie van de auto tijdens het rijden stabiliseert en om een door Mazda ontwikkeld systeem om de positie van het voertuig te controleren; Kinematic Posture Control (KPC).

De Mazda CX-60 is uitgerust met verschillende nieuwe actieve veiligheidssystemen: See-Through View, een nieuwe 360 graden view monitor die het zicht verbetert bij het rijden met lage snelheden; Turn Across Traffic Assist; SBS-R voetgangersdetectie; Emergency Lane Keeping; i-Adaptive Cruise Control (i-ACC); en BSM Vehicle Exit Warning.

Uitrusting en prijzen

De CX-60 is verkrijgbaar in vier uitvoeringen: de Prime-line, Exclusive-line en de twee uitgesproken design-uitvoeringen; Takumi en Homura. Alle uitvoeringen beschikken over airconditioning met twee zones, een centraal TFT-kleurentouchscreen van 12,3 inch, DAB-radio, Bluetooth, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een navigatiesysteem en cruisecontrol. De Exclusive-Line, Takumi en Homura kunnen verder worden uitgerust met verschillende optiepakketten: Driver Assistance, Convenience & Sound, Panoramic en het Comfort-pack.

De Prime-line, verkrijgbaar vanaf € 51.690,- inclusief BTW en kosten rijklaar maken, is de meest robuuste uitvoering van de modelreeks. Het exterieur wordt gekenmerkt door een zwarte grille, full led-lampen, zwarte omlijstingen rond de ruiten en 18-inch grijs metallic lichtmetalen velgen.

De Exclusive-line, verkrijgbaar vanaf € 53.190,- inclusief BTW en kosten rijklaar maken, voegt daar een grille in pianozwart met honinggraatpatroon, omlijsting van de ruiten in pianozwart, 20-inch lichtmetalen velgen in zilvergrijs metallic, signatuurverlichting voor en achter, smart keyless entry en wiper de-icer aan toe.

Takumi wordt gekenmerkt door een exterieur met een specifiek vormgegeven voorbumper, een grille in pianozwart met honinggraatpatroon, een afwerking in hoogglans metallic van de voorspatborden, de sierdelen aan de zijkant en de omlijsting van de ruiten, en 20-inch gepolijste lichtmetalen velgen in zwart metallic. De Takumi-uitvoering is verkrijgbaar vanaf € 57.190,- inclusief BTW en kosten rijklaar maken. Homura wordt gekenmerkt door het sportieve karakter. De CX-60 in de Homura-uitvoering is verkrijgbaar vanaf € 55.690,- inclusief BTW en kosten rijklaar maken.

De CX-60 Plug-In Hybrid is bij private lease beschikbaar vanaf € 649,- incl. BTW (op basis van 60 maanden en 10.000 km) en met operational lease beschikbaar vanaf € 599,- excl. btw (op basis van 60 maanden en 10.000 km). De CX-60 Plug-In Hybrid zal naar verwachting in het najaar van 2022 in de showroom staan.