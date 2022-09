Mazda CX-60 vanaf 3 september in de showroom

De Plug-In Hybrid heeft een aandrijflijn die een Skyactiv-G 2.5, viercilinder benzine met directe injectie combineert met een 100kW sterke elektromotor, een volledig nieuwe 8â€'traps automatische transmissie en een 17,8kWh li-ion batterij met extra grote capaciteit, zodat tot een afstand van 63 kilometer volledig elektrisch kan worden gereden. De MazdaCX-60 heeft een totaal systeemvermogen van 241 kW/327 pk en een koppel van 500Nm, waarmee het tevens een mogelijke trekauto is.

Uitrusting en prijzen

De Mazda CX-60 is verkrijgbaar in vier uitvoeringen: de Prime-Line, Exclusive-Line en de twee design-uitvoeringen; Takumi en Homura. Alle uitvoeringen beschikken over Climate Control in twee zones, een centraal TFT-kleurentouchscreen van 12,3 inch, DAB-radio, Bluetooth, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een navigatiesysteem en Cruise Control. De Exclusive-Line, Takumi en Homura kunnen verder worden uitgerust met diverse optiepakketten: Driver Assistance, Convenience & Sound, Panoramic. De Exclusive-Line is tevens optioneel uit te rusten met het Comfort Pack. De Homura en Takumi zijn hier standaard mee uitgerust.

De Prime-Line is verkrijgbaar vanaf € 53.690,- inclusief BTW en kosten rijklaar maken. Het exterieur wordt gekenmerkt door een zwarte honingraatgrille, full LED-koplampen, zwarte raamlijsten en 18-inch lichtmetalen velgen in Grey Metallic.

De Exclusive-Line, verkrijgbaar vanaf € 55.190,- inclusief BTW en kosten rijklaar maken, voegt daar een design grille in pianozwart, omlijsting van de ruiten in pianozwart, 20-inch lichtmetalen velgen in zilvergrijs metallic, signatuurverlichting voor en achter, smart keyless entry en achteruitrijcamera aan toe.

De Homura wordt gekenmerkt door het sportieve karakter en heeft een uniforme carrosseriekleur die elegantie en kracht combineert met een luxe uitstraling. De CX-60 in de Homura-uitvoering is verkrijgbaar vanaf € 59.440,- inclusief BTW en kosten rijklaar maken.

De Takumi wordt gekenmerkt door een exterieur met een specifiek vormgegeven voorbumper, een design grille in pianozwart met staafvorm, een afwerking in hoogglans metallic van de sierdelen aan de zijkant en de omlijsting van de ruiten, de voorbumper, achterbumper en spatborden in carrosseriekleur en 20-inch gepolijste lichtmetalen velgen in Diamond Cut. Het interieur van de Takumi heeft een afwerking met esdoornhout en luxe 'Musubu' stiksels. De Takumi-uitvoering is verkrijgbaar vanaf € 60.940,- inclusief BTW en kosten rijklaar maken.