Mazda CX-60 behaalt vijf sterren bij Euro NCAP

De Mazda CX-60 kreeg door Euro NCAP het maximale aantal punten toebedeeld voor de veiligheid met betrekking tot kinderen van 6 en 10 jaar, voor zowel frontale aanrijdingen als aanrijdingen van opzij. Bij de bescherming van kinderen kreeg het model ook het maximale aantal punten toegekend voor het systeem voor de correcte installatie van kinderzitjes (CRS Installation Check) wat leidde tot een gemiddelde score van 91%.

Naast het maximale aantal toegekende punten voor de aanrijdingen van opzij en een goed beschermingsniveau bij de test met de harde barrière over de gehele breedte, is ook de score van 88% voor de inzittenden van volwassenen veelzeggend. Zowel bij de aanrijding van opzij als bij de botsing met de paal was de bescherming van alle kritieke lichaamsdelen goed, wat leidde tot een maximale score in dit onderdeel van de beoordeling.

De Mazda CX-60 scoorde 89% op het gebied van kwetsbare weggebruikers. De adequate prestaties van het autonome noodstopsysteem (AEB) maakten het resultaat tot een van de hoogste voor alle geteste voertuigen sinds de laatste Euro NCAP-classificaties.

De reeks i-Activsense veiligheidstechnologieën waarmee de auto is uitgerust, speelt ook een rol in het beoordelingsresultaat. Nieuwe technologieën, waaronder Turn Across Traffic Assist, SBS-R voetgangersdetectie en BSM Vehicle Exit Warning, helpen bestuurders potentiële risico's te identificeren en de kans op schade of letsel te verkleinen, terwijl ze ook hoge beschermingsnormen voor voetgangers bieden.