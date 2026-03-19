Mazda 2
Mazda vernieuwt 2 hybrid
De Mazda2 Hybrid is voorzien van een hybride aandrijflijn, die schakelt tussen de modi elektrisch, benzine en een combinatie van beide. De compacte Mazda combineert een 1490 cm3, 92 pk/68 kW driecilinder benzinemotor met een 59 kW elektromotor voor een totaal systeemvermogen van 116 pk/85 kW. De Mazda2 Hybrid heeft een theoretisch WLTP gecombineerd brandstofverbruik van 3,7-4,2 l/100 km en een CO2-uitstoot van 85-96 g/km (afhankelijk van de uitvoering).
Drie nieuwe kleuren in het palet
Er komen ter vervanging van de kleuren Stormy Silver en Lead Grey drie nieuwe kleuren beschikbaar voor de Mazda2 Hybrid: Charcoal Grey, Sky Grey en Fern Green.
Maximale veiligheidsscore van Euro-NCAP
De veiligheidsvoorzieningen hebben voor een Euro-NCAP score van 5 sterren gezorgd. Ze omvatten onder meer technologieën voor rijondersteuning en detectie. Om te voldoen aan de laatste EU-richtlijnen, zal het Driver Monitoring System standaard worden toegevoegd op alle uitvoeringen van de Mazda2 Hybrid.
Extra uitrusting voor Prime-Line
De basisuitvoering, genaamd Prime-Line, krijgt 15-inch lichtmetalen velgen in de kleur Silver, stoelverwarming vóór, een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrische ramen achter, 4 speakers (in plaats van 2), een achterspoiler, handmatige stoelhoogteverstelling voor de passagiersstoel, een zwart stoffen interieur en chromen afwerking.
De daaropvolgende Centre-Line is verkijgbaar vanaf € 29.290,-, en biedt bovenop de Prime-Line extra speakers (totaal 6), een regensensor en een kunstlederen stuurwiel. De luxere Exclusive-Line, verkrijgbaar vanaf € 31.690,-, krijgt standaard LED-koplampen en LED-mistlampen, die voorheen pas vanaf Homura beschikbaar waren. De Homura verkrijgbaar vanaf € 33.590,- en Homura Plus verkrijgbaar vanaf € 35.990,-, krijgen een subtiele wijziging: zwarte interieuraccenten in plaats van chroom.
De vernieuwde Mazda2 Hybrid staat vanaf april 2026 in de showroom en is per direct te bestellen.