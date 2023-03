Prijzen Mazda2 modeljaar 2023 bekend

Op zoek naar een Mazda 2 1.5 SkyActiv-D GT-M?

De Mazda2 is voorzien van een nieuwe frontstyling met een aangepast design voor de grille en voorbumper. Daarnaast is er een toevoeging van de nieuwe carrosseriekleuren Aero Grey en Air Stream Blue, waarmee het totaal aantal beschikbare kleuren op elf komt. Het interieur is naar een hoger plan getild met een nieuwe afwerking van het instrumentenpaneel, de ventilatieroosters en de portierpanelen, de vernieuwde bekleding en een scala aan standaard voorzieningen die voor meer comfort en gemak moeten zorgen. Elke exterieurkleur heeft bovendien een eigen stijl, doordat de grille, wieldoppen (bij de Centre-Line) en het dashboard verschillen op basis van de exterieurkleur.

De Mazda2 2023 biedt onder andere LED-koplampen en handbediende airconditioning, 8-inch multimediasysteem met Apple Carplay (draadloos) / Android Auto, Cruise Control, uitgebreide stuur en stoelverstelling en elektrische ramen voor en achter.

De Centre-Line is beschikbaar vanaf € 21.290,-, en de Exclusive-Line vanaf € 25.290,-, inclusief kosten rijklaar maken. Optioneel is er bij de Centre-Line uitvoering een Convenience & Connectivity Pack verkrijgbaar voor € 1.500,-. Dit pakket bestaat uit stoelverwarming vóór, licht-/regensensor, Climate Control, Advanced Smart City Brake Support (SCBS) en Blind Spot Monitoring (BSM). Bij de de Exclusive-Line uitvoering is het Driver Assistance Pack verkrijgbaar voor een meerprijs van € 2.000,-. Dit pakket bestaat uit een Active Driving Display, 360 graden View Monitor, adaptieve LED-koplampen (ALH), Traffic Sign Recognition (TSR), geïntegreerd navigatiesysteem, Advanced Smart City Brake Support Rear (SCBS-R), Smart Brake Support (SBS), Mazda Radar Cruise en Driver Attention Alert (DAA). Naast de standaard Apple Carplay (draadloos) en Android Auto kan ook gekozen worden voor een geintegreerd navigatiesysteem voor € 500,- op beide uitvoeringen.

Homura en Homura Aka

De nieuwe speciale uitvoeringen Homura en Homura Aka geven het Mazda2-gamma een sportieve uitstraling. De Homura is beschikbaar vanaf € 24.290,- voor de e-Skyactiv G 90 6MT. De sportieve Homura-uitvoeringen beschikken over een specifiek ontworpen grille en lichtmetalen velgen, unieke kleurenschema's voor exterieur en interieur en een uitgebreide, model specifieke standaarduitrusting. De uitvoeringen zijn voorzien van een zwarte afwerking van de grille, zwarte buitenspiegelkappen, 16-inch lichtmetalen velgen, rode accenten voor en achter, specifiek vormgegeven interieurs met zwarte stoel- en portierbekleding, rode stoelstiksels en donkerrode ringen rond de ventilatieroosters. Naast de standaard Apple Carplay (draadloos) en Andriod Auto kan ook gekozen worden voor een geintegreerd navigatiesysteem voor € 500,- op beide uitvoeringen.

De meest luxe uitvoering Homura Aka is verkrijgbaar vanaf € 26.290,- en heeft onder andere een luxer half-lederen interieur met rode bies, 16-inch lichtmetalen velgen in Black Machined, luxer afgewerkt interieur, zwarte dakafwerking en smart keyless entry. Ook de Homura Aka kan optioneel voorzien worden van het Driver Assistance Pack.

Skyactiv-G 1.5 liter benzinemotoren

De Mazda2 modeljaar 2023 is in Nederland verkrijgbaar met de keuze uit twee Skyactiv-G 1,5 liter benzinemotoren, in combinatie met voorwielaandrijving. De 90 pk-uitvoering met een 6-traps automaat is verkrijgbaar vanaf € 24.290,- en de 90 pk-uitvoering met mild hybrid-technologie en een handgeschakelde transmissie heeft een vanafprijs van € 21.290,-. De Skyactiv-G 1,5-liter benzinemotor is uitgerust met de door Mazda ontwikkelde Diagonal Vortex Combustion-technologie en een hogere compressieverhouding van 15:1 om het brandstofverbruik met 6,8% te verlagen en de CO2-emissies met 9-12% te verminderen volgens de WLTP-norm.