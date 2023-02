Mazda2 aangepast voor modeljaar 2023

Op zoek naar een Mazda 2 1.5 SkyActiv-D GT-M?

bynco heeft er 10 vanaf € 12.040,-

De Mazda2 is voorzien van een nieuwe frontstyling met een aangepast design voor de grille en voorbumper. Daarnaast is er een toevoeging van de nieuwe carrosseriekleuren Aero Grey en Air Stream Blue, waarmee het totaal aantal beschikbare kleuren op elf komt. De nieuwe uitrustingsniveaus Centre-Line en Exclusive-Line beschikken over een aangepast interieur. De cabine heeft een nieuwe afwerking van het instrumentenpaneel, de ventilatieroosters en de portierpanelen en de vernieuwde bekleding.

Sportieve Homura en Homura Aka

De nieuwe speciale uitvoeringen Homura en Homura Aka geven het Mazda2-gamma een sportieve uitstraling. Ze beschikken over een specifiek ontworpen grille en lichtmetalen velgen, unieke kleurenschema's voor exterieur en interieur en een uitgebreide, modelspecifieke standaarduitrusting. De uitvoeringen zijn voorzien van zwart gaas in de grille, zwarte buitenspiegelkappen en 16-inch lichtmetalen velgen, rode accenten voor en achter, specifiek vormgegeven interieurs met zwarte stoel- en portierbekleding, rode stoelstiksels en donkerrode ringen rond de ventilatieroosters.

Skyactiv-G 1.5 liter benzinemotoren

De Mazda2 2023 is in Nederland verkrijgbaar met de keuze uit twee Skyactiv-G 1,5 liter benzinemotoren1, in combinatie met voorwielaandrijving: een 90 pk-uitvoering met een 6-traps automaat en een 90 pk-uitvoering met mild hybrid-technologie en een handgeschakelde transmissie.

De Skyactiv-G 1,5-liter benzinemotor is uitgerust met de door Mazda ontwikkelde Diagonal Vortex Combustion-technologie en een hogere compressieverhouding van 15:1 om het brandstofverbruik in theorie met 6,8% te verlagen en de CO2-emissies met 9-12% te verminderen volgens de WLTP-norm. Met een theoretisch verbruik van 4,7l per 100km en een CO2 uitstoot van 107g/km voor de handgeschakelde uitvoering van de Skyactiv-G 90 pk, heeft deze motor een groen A-energielabel.

Rijdynamiek en veiligheidsvoorzieningen

De Mazda2 modeljaar 2023 is voorzien van de nieuwste ontwikkelingen in de Skyactiv-Vehicle Architecture van het merk. De integratie van Mazda's nieuwste technologie-concepten in de MacPherson-voorwielophanging en de torsiebalk-achterwielophanging heeft een evenwicht mogelijk gemaakt tussen de lineariteit van de respons en het rijcomfort. De karakteristieken van de voor- en achterdempers zijn bovendien geoptimaliseerd.

De Mazda2 2023 is uitgerust met een reeks veiligheidsvoorzieningen, waaronder standaard LED-koplampen en optionele Adaptive LED Headlights (ALH), Advanced Smart City Brake Support (Advanced SCBS) met voetgangerdetectie en Lane Keep Assist (LAS - standaard vanaf de Exclusive-Line). Traffic Sign Recognition (TSR) en een 360 graden-zichtmonitor met parkeersensoren aan de voorzijde zijn beide als optie verkrijgbaar op de Exclusive-Line uitvoering.