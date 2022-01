Mazda2

Mazda maakt prijzen Mazda2 Hybrid bekend

31 januari 2022 | De Mazda2 is er voortaan ook als hybride. De Mazda2 Hybrid is verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen (Pure, Agile en Select) en staat vanaf begin maart in de Nederlandse showrooms voor prijzen die beginnen bij 22.890 euro inclusief kosten rijklaar maken. De nieuwe Mazda2 Hybrid is het jongste product van een samenwerking tussen Mazda en Toyota.

