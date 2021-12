Mazda2 wordt hybride

6 december 2021 | De nieuwe Mazda2 Hybrid, in heel Europa te koop vanaf het voorjaar van 2022, voegt als eerste model de Full Hybrid aandrijflijntechnologie toe aan het Mazda-modellengamma. De Mazda2 Hybrid is een Full Hybrid die een 1.490 cc driecilinder benzinemotor met 93 pk/68 kW combineert met een 59 kW elektromotor, wat resulteert in een totaal systeemvermogen van 116 pk/85 kW. Mazda's nieuwe hybride accelereert van 0-100 km/u in 9,7 seconden en heeft een topsnelheid van 175 km/u. Het model heeft een gecombineerd WLTP-brandstofverbruik van 4,0-3,8 l/100 km en een CO2-uitstoot van 92-87 g/km (afhankelijk van of er 15 of 16 inch wielen zijn gemonteerd).

Na het starten rijdt de auto automatisch in de EV-modus, voor soepel, naadloos en stil rijden met de elektromotor in stedelijke omgevingen, zonder uitstoot van CO2, NOx deeltjes. Tijdens het normale rijden wordt de krachtverdeling tussen de benzinemotor en de elektromotor aangepast voor optimale prestaties en een maximale brandstofefficiëntie. Tijdens het vertragen en remmen wordt kinetische energie teruggewonnen als elektrische energie en opgeslagen in de krachtige accu. Het energieniveau van de batterij wordt constant geregeld via een door de motor aangedreven generator, zodat het systeem niet hoeft te worden opgeladen via een externe bron.

De nieuwe Mazda2 Hybrid is het jongste product van een jarenlange samenwerking tussen Mazda Motor Corporation en Toyota Motor Corporation. Het zal een model zijn dat wordt geleverd door Toyota Motor Europe, een volledige dochteronderneming van Toyota Motor Corporation, en zal worden toegevoegd aan de Mazda2 Europese aanbod als Mazda's eigen merkvoertuig. Daarmee biedt Mazda per 2022 een completer aanbod in het B-segment met een benzine Mazda2 Skyactiv-G 90 6MT met 109gr CO2 en A-label, dezelfde Mazda 2 met automaat en daarnaast de Mazda2 Hybrid.

Het is een zeer belangrijke auto voor Mazda in het kader van de inzet van het merk om de doelstellingen te bereiken die zijn vastgelegd in het strategische plan 'Sustainable Zoom-Zoom 2030', de langetermijnvisie voor technologische ontwikkeling. Concreet gezegd, in overeenstemming met het 'Klimaatakkoord van Parijs' wil de fabrikant in 2030 de gemiddelde CO2-uitstoot van 'well-to-wheel' met 50 procent hebben verminderd. Mazda versnelt tevens de elektrificatie van het modellengamma met als doel om in 2050 CO2-neutraliteit te bereiken.

Meer details over de line-up en prijzen worden op een later moment bekend gemaakt.

