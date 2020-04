Yukihiko Yaguchi stopt bij Lexus

3 april 2020 | Yukihiko Yaguchi, een van de meest bekende Lexus-engineers is op 1 april met pensioen gegaan. In 2001 kwam Yaguchi (65) over van Toyota. Bij Lexus werd hij vooral bekend als de vader van de sportieve F-reeks. Yaguchi kan terugkijken op een dienstverband van maar liefst 43 jaar bij de Toyota Motor Corporation.

Yukihiko Yaguchi heeft in 43 jaar tijd nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op vele producten van zowel Toyota als Lexus. Na zijn studie Mechanical Engineering aan het Tokyo Metropolitan Institute of Technology trad hij in 1977 dienst bij Toyota. Zijn eerste opdracht: het ontwerpen van elektrische onderdelen voor de zesde generatie van de luxe Crown. Al snel raakte hij betrokken bij het vakgebied 'Noise & Vibration'. Mede dankzij zij Yaguchi's inzichten en expertise op dit vlak werd de eerste Lexus (de Lexus LS 400 uit 1989) de stilste auto ter wereld. Tot op de dag van vandaag is een stil en rustgevend interieur een speerpunt bij Lexus. Daarvoor zet het merk onder meer de geavanceerde Lexus Active Noise Control-technologie in.

In 1995 was Yaguchi nog altijd in dienst bij Toyota. Op dat moment was hij betrokken bij het evalueren van het prestatie- en kwaliteitsniveau van vele modellen waaronder de sportieve Toyota Supra en de Lexus SC. En zo raakten werk en passie nog nauwer met elkaar verweven: Yaguchi is een liefhebber van krachtige auto's met een goed weggedrag en precieze reacties. Die passie nam hij mee, toen hij in 2001 overstapte naar Lexus en verantwoordelijk werd voor de ontwikkeling van de sportieve Lexus IS F. De hand van de meester is duidelijk herkenbaar in dit model: Yaguchi heeft er altijd naar gestreefd om auto's te bouwen, die hij zelf graag zou willen rijden en bezitten. Tegelijkertijd hanteerde hij daarbij een belangrijke randvoorwaarde: een sportieve Lexus moet weliswaar krachtig zijn, maar die kracht moet door iedereen veilig te gebruiken zijn: door coureurs én door rijders die de auto dagelijks inzetten.

