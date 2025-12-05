Lexus onthult LFA Concept

De Lexus LFA Concept is een sportwagen van de volgende generatie die, samen met de GR GT en GR GT3, Toyota's visie op voortdurende vernieuwing belichaamt. Het model draait om drie kernpunten: een laag zwaartepunt, een licht maar zeer stijf ontwerp en optimale aerodynamica. Hoewel de LFA Concept technieken deelt met de GR-racemodellen, verkent hij vooral de mogelijkheden van volledig elektrische aandrijving.

Met een licht en extreem stijf aluminium frame en een ideale rijpositie wil Lexus een sportwagen creëren die past bij het tijdperk van elektrificatie, zonder het rijplezier op te offeren. De elektrische architectuur biedt zowel hoge prestaties als een tijdloos design.

De naam 'LFA' staat niet langer voor verbrandingsmotoren, maar voor het doorgeven van belangrijke technologieën en vakmanschap aan toekomstige generaties. De nieuwe LFA Concept laat zien dat Lexus vastbesloten is de essentie en waarde van sportwagens te behouden en verder te ontwikkelen in een elektrische toekomst.

De Lexus LFA Concept bouwt voort op de sculpturale schoonheid van de oorspronkelijke LFA en combineert die met een tijdloze vormgeving. Vanuit het volledig aluminium carrosserieframe van de GR GT is een ontwerp ontstaan dat sportwagenprestaties maximaliseert, terwijl het lage, vloeiende silhouet doet denken aan een klassieke coupé. Het resultaat is een sportwagen met een universele, grensoverschrijdende aantrekkingskracht, die zowel nu als in de toekomst blijft raken.

Net als de cockpit van de GR GT en GR GT3 biedt het interieur van de Lexus LFA Concept dezelfde optimale rijpositie, waardoor bestuurder en auto één geheel vormen en het rijplezier compleet wordt. Het interieur is bewust eenvoudig gehouden, met alle belangrijke functies rondom de bestuurder geplaatst. Het stuur is specifiek voor sportief gebruik ontworpen en de bediening is zo ingericht dat alles intuïtief en zelfs op gevoel bediend kan worden. Dankzij deze minimalistische benadering ontstaat een pure, mechanische en volledig meeslepende rijomgeving.