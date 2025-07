Lexus lanceert 35th Editions

Voor de Lexus UX 300h is de 35th Edition gebaseerd op de F SPORT Design-uitvoering. Met een F SPORT voor- en achterbumper, speciale 18 inch lichtmetalen F SPORT velgen en een F SPORT grille oogt de 35th Edition zeer sportief. Aan luxe is ook gedacht, met standaard onder meer een 12,3 inch display voor het multimediasysteem, een 12,3 inch Tazuna digitale cockpit, een elektrisch bedienbare achterklep, een luxe audiosysteem met 10 speakers, stoelverwarming voor de voorstoelen, stuurwielverwarming en Blind Spot Monitor. Voor de synthetisch lederen bekleding is keuze uit drie kleuren: Black, White Ash en Hazel.

De UX 300h 35th Edition is per direct te bestellen vanaf 49.995 euro (fiscale waarde 48.575 euro).

Lexus NX 450h+ 35th Edition

De Lexus NX 450h+ beschikt standaard over onder meer een 14 inch display voor het multimediasysteem, Premium audio met 10 speakers, Privacy Glass, synthetisch lederen bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen met stoelverwarming, stuurwielverwarming en natuurlijk de 215 kW / 292 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn. Voor de 35th Edition komen daar 20 inch lichtmetalen velgen, Quad-LED koplampen met bochtverlichting en Adaptive High-beam System (AHS) bij. Daarnaast gaat parkeren nog gemakkelijker dankzij de Panoramic View Monitor (PVM).

De NX 450h+ 35th Edition is te bestellen vanaf 66.995 euro (fiscale waarde 65.445 euro).

Lexus RX 450h+ 35th Edition

Net als bij de Lexus UX is de 35th Edition van de Lexus RX ook gebaseerd op de F SPORT Design. Dit is een variant van de Lexus RX, met speciale F SPORT bumpers voor en achter, een grille met het F SPORT patroon, zwarte dakrails, zwarte buitenspiegels en 21 inch hoogglans zwarte lichtmetalen velgen. Van binnen beschikt de 35th Edition over een 14 inch display voor het multimediasysteem, een 12,3 inch digitale cockpit, een Head-Up Display, lederen bekleding, een Panasonic® audiosysteem met 12 speakers, stoelverwarming en stoelventilatie voor de voorstoelen en achterbank en stuurwielverwarming.

De Lexus RX 450h+ 35th Edition is te bestellen vanaf 89.995 euro (fiscale waarde 88.410 euro).

Lexus ES 300h 35th Edition

Bij de Lexus ES 300h is de 35th Edition gebaseerd op de Comfort Line. Daarmee beschikt de auto onder meer over een 12,3 inch touchscreen voor multimedia en navigatie, een audiosysteem met 10 speakers, Privacy Glass, stoelverwarming, Blind Spot Monitor, parkeersensoren voor en achter en Tahara-kunstlederen bekleding in vier verschillende kleuren. Voor de 35th Edition komen daar een draadloze telefoonlader en 18 inch lichtmetalen velgen bij.

Ten opzichte van de Comfort Line is de Lexus ES 35th Edition 3.900 euro voordeliger en daarmee start de Lexus ES nu vanaf 59.995 euro (fiscale waarde 58.390 euro).

Lexus RZ 300e 35th Edition

De 35th Edition van de Lexus RZ 300e is gebaseerd op de RZ 300e Luxury Line en beschikt over een 14 inch display voor het multimediasysteem, een Head-Up Display, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen voor de bestuurdersstoel, infraroodverwarming voor de bestuurder en passagier voorin, stoelverwarming en -ventilatie voor de voorstoelen, stuurwielverwarming en een Panoramic View Monitor (PVM). Daarnaast beschikt de RZ 300e 35th Edition over het Advanced Park waarmee parkeren en manoeuvreren verder wordt vergemakkelijkt.

De Lexus RZ 300e 35th Edition is te bestellen vanaf 57.495 euro (fiscale waarde 55.770 euro).