Standaard vijf jaar garantie op elke Lexus

2 januari 2020 | Lexus introduceert in Nederland vijf jaar garantie met een maximum kilometrage van 200.000 kilometer op elke nieuw via de officiƫle kanalen verkochte Lexus. De vijf jaar garantie bestaat uit drie jaar fabrieksgarantie en twee jaar aanvullende garantie via Louwman & Parqui.

