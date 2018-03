Lexus Sport Yacht Concept

Sport Yacht Concept wint Special Award

12 maart 2018 | Het Lexus Sport Yacht Concept is een jacht dat wordt aangedreven door twee 5,0-liter Lexus V8's, bekend uit onder meer de Lexus LC 500. Het Lexus Sport Yacht Concept is tijdens de International Boat Show 2018 in Yokohama, Japan onderscheiden met de Special Award van het 'Boat of the Year'-committee. Lexus kondigde bij het in ontvangst nemen van de award aan dat er plannen zijn om een performance jacht te ontwikkelen dat straks wereldwijd te koop zal zijn, te beginnen in de tweede helft van 2019 in Amerika. Dit nieuwe, 'luxury yacht' moet plaats bieden aan 15 personen.