Lexus zet Electrified strategie uiteen

Pascal Ruch, die als TME Vice President verantwoordelijk is voor Lexus Europe, geeft aan dat BEV's (battery electric vehicles) uiteindelijk de standaard zullen zijn. Hij benadrukt ook dat er in sommige regio's nog uitdagingen zijn op het gebied van de laadinfrastructuur en de stroomvoorziening en dat Lexus daarom door gaat met het ontwikkelen van technologieën voor zowel (plug-in) hybride modellen als BEV's.

De Electrified Sport is Lexus' visie op een toekomstige supersportwagen met een 100% elektrische aandrijflijn. Hij maakt duidelijk dat Lexus streeft naar elektrisch aangedreven modellen die hoge prestaties leveren. De vloeiende lijnen van de Lexus Electrified Sport zijn geïnspireerd door de combinatie van snelheid en souplesse, die kenmerkend is voor het kunstvliegen. Deze lijnvoering is een voorproefje van het nieuwe design-DNA voor elektrisch aangedreven modellen van Lexus. De Lexus Electrified Sport accelereert in ongeveer 2 seconden van 0-100 km/h.

Batterijontwerp

De batterijen die Lexus in zijn nieuwste hybride- en plug-in hybride gebruikt, bieden de praktische voordelen van elektrisch rijden, maar ze zijn wel compact en licht. Daardoor hebben ze weinig invloed op de interieurruimte en het laadvermogen. Dit principe gaat ook op voor de BEV-modellen van Lexus. Zo heeft de komende RZ 450e SUV een relatief compact en relatief efficiënt 71,4 kWh accupakket. Het stroomverbruik van 16,8 kWh/100 km is gunstig in dit segment. Daarmee komt de actieradius op maximaal 440 km volgens WLTP.

In de nieuwe RX 350h en RX 500h debuteert de bi-polaire nikkelmetaal hydridebatterij. Deze technologie vermindert de weerstand en maakt zo sneller op- en ontladen mogelijk. Dit vergroot de output van elke cel met 70%. Oftewel: er kan meer power afgegeven worden zonder het accupakket te hoeven vergroten. Lexus onderzoekt ook de volgende generatie lithium-ion batterijen en het potentieel van solid-state technologie.

Het kwaliteits- en veiligheidsniveau van de batterijen die Lexus gebruikt, komt niet alleen tot uiting in het ontwerp en de structuur ervan. Ook een systeem dat oververhitting tot op celniveau kan detecteren weerspiegelt dit. Bovendien maken de accu's gebruik van een niet-geleidende koelvloeistof, die bij een ongeval het risico op brand vermindert. Daarbij draagt het ontwerp van de batterij er aan bij dat er geen afzetting op de anodes kan ontstaan, die de levensduur van de batterij beperkt. Door deze en andere maatregelen is Lexus er naar eigen zeggen van overtuigd dat de accucapaciteit van de RZ na 10 jaar gebruik nog 90% bedraagt.

DIRECT4 en One Motion Grip

DIRECT4 is een systeem dat het dynamische potentieel van geëlektrificeerde aandrijflijnen optimaliseert. Het geheim zit hem in de snelle, variabele verdeling van de trekkracht tussen voor- en achteras. Dit resulteert volgens de fabrikant in optimale tractie onder alle omstandigheden, een lineaire acceleratie en een precies wegegedrag. Het systeem draagt volgens Lexus ook bij aan extra comfort, vooral voor de passagiers achterin.

One Motion Grip staat voor steer-by-wire besturing. Met dit systeem is er geen mechanische verbinding tussen stuurwiel en de voorwielen. One Motion Grip debuteert op de RZ 450e in Q4 2023. Het verandert de rijervaring doordat het 'overpakken' van het stuur overbodig maakt; de besturing wordt makkelijker en preciezer. Bovendien verbetert het systeem volgens Lexus de stuurdynamiek bij lage snelheden en de stabiliteit op snelwegen. Bij het rijden op een oneffen ondergrond voert One Motion Grip automatisch micro-correcties uit.

EV met handgeschakelde transmissie

Omdat een handgeschakelde transmissie vroeger werd gezien als synoniem is aan rijplezier, heeft Lexus onderzocht of een EV ermee uitgerust zou kunnen worden. Een studiemodel van de UX 300e met een versnellingspook en een koppelingspedaal fungeerde hierbij als testvoertuig. Takashi Watanabe, Chief Engineer van Lexus Electrified: "Deze UX 300e is van buiten net zo stil als elke andere EV, maar de bestuurder kan alle sensaties van een handgeschakelde auto ervaren. Dit komt door speciale software die de rijervaring van verschillende soorten voertuigen kan reproduceren. De bestuurder kan zelf de favoriete setting kiezen."

Met de DIRECT4- en One Motion Grip-systemen, die eveneens op software zijn gebaseerd, is Lexus in staat om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, die leiden tot een persoonlijkere rijervaring voor elke rijder.