25 februari 2019 | Lexus heeft op 19 februari 2019 zijn tien miljoenste auto wereldwijd verkocht. Deze mijlpaal volgt kort na het recordjaar 2018 waarin Lexus wereldwijd 698.330 modellen verkocht, een toename van 4,5 procent in vergelijking tot een jaar eerder. De verkoop van hybride modellen groeide met bijna 20 procent.

Lexus heeft wereldwijd het ruimste aanbod aan geëlektrificeerde hybride modellen. In Nederland gaat het om negen modellen waaronder de nieuwe Lexus UX 250h en Lexus ES 300h. Al in 2005 introduceerde Lexus 's werelds eerste luxe hybride auto, de Lexus RX 400h.

Sinds Lexus in Europa actief is (1990), heeft het hier 875.000 modellen verkocht, waarvan 365.000 hybride modellen. Vorig jaar verkocht Lexus in Europa 76.188 auto's, een verkooprecord en het vijfde jaar op rij waarin de verkopen groeiden in vergelijking tot het jaar ervoor. In de afgelopen vijf jaar namen de Europese verkopen toe met maar liefst 76 procent. Lexus wil volgend jaar in Europa 100.000 auto's verkopen.

De nieuwe UX 250h en ES 300h moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese groeiambities van Lexus.