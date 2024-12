Lexus verhuist naar Shimoyama

Het ontwikkelingswerk zal worden ondersteund door het naastgelegen Shimoyama testterrein, dat sinds 2021 operationeel is en dat een hogesnelheidsparcours en een netwerk van routes omvat. Deze routes bootsen verschillende soorten wegen en oppervlakken na die overal ter wereld te vinden zijn.

Delen van legendarische circuits

Lexus is samen met Toyota GAZOO Racing gevestigd in het nieuwe Vehicle Development Building, gebouwd aan de westkant van het Shimoyama-terrein. Op de begane grond bevindt zich een reeks autoparkeerplaatsen, ontworpen om de uitstraling van de pitgarages op het legendarische circuit van de Nürburgring in Duitsland na te bootsen; een locatie die is gebruikt voor de ontwikkeling en fijnregelen van zowel de GR als de Lexus modellen. Het is een plek waar leden van alle bedrijfsfuncties kunnen samenwerken, voertuigen beoordelen op de testbanen en samenwerken aan tests en ontwikkeling om steeds betere auto's te produceren.

Tijdens de officiële onthullingsceremonie eerder dit jaar zei Akio Toyoda, voorzitter van Toyota Motor Corporation: "Ongeveer 3.000 mensen, waaronder ontwikkelingsleden en testcoureurs van Lexus en Toyota GAZOO Racing, zullen hier auto's rijden, stukmaken en verbeteren. Hoewel Shimoyama geen productiefabriek is, zullen auto's die hier worden gemaakt op elke weg ter wereld rijden en een glimlach op het gezicht van veel mensen toveren."

Nieuwe ideeën aanmoedigen

Het westelijke gebied is ook de thuisbasis van het bezoekersgebouw, een plek voor creatieve samenwerking met zakenpartners en leveranciers. Het biedt ook een open ruimte voor innovatie, waarbij nieuwe ideeën worden aangemoedigd door mensen de kans te geven van dichtbij met de auto's in contact te komen.

Het behoud en beheer van de natuurlijke omgeving was een belangrijke overweging tijdens het ontwikkelingsproces. Dit omvatte het behoud van bomen en groen die ongeveer 60% (650 ha) van het terrein bedekken en de aanleg van nieuwe groene gebieden. Er is ook een milieu-educatief centrum gebouwd dat wordt gebruikt als ontmoetingsplaats voor lokale gemeenschappen.