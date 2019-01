Lexus toont LC Convertible

11 januari 2019 | Lexus toonde de LC Coupé, drie jaar geleden op de autoshow van Detroit. Het was het bewijs van de nieuwe ambitie van het merk. Sindsdien onderzoekt het ontwerpteam van Lexus de verdere evolutie van het merk, met de LC Convertible Concept als nieuwste resultaat. Het model beleeft zijn wereldpremière op de autoshow van Detroit 2019.

Ultieme schoonheid, dat hadden de ontwerpers voor ogen met de LC Convertible Concept. Van het frame van de voorruit tot de vloeiende contouren van de achterklep, waaronder het inklapbare dak is opgeborgen, elk detail is nauwkeurig ontworpen om de zintuigen te prikkelen. Het gehele ontwerp van de Lexus LC Convertible Concept dient tevens als voorbeeld voor de toekomstige designtaal van het gehele Lexus aanbod.

"Dit concept transformeert het onmiskenbare ontwerp van de LC Coupé in een toekomstige cabriolet", zegt Tadao Mori, hoofddesigner van de LC Convertible Concept. "Het model combineert al het goede van de originele coupé met het dynamische ontwerp van een open roadster.", vervolgt Mori.

Met zijn uitgestrekte, lage en slanke silhouet behoudt de LC Convertible Concept de atletische proporties van de LC Coupé. Het ontwerp is een natuurlijke evolutie van het originele design, maar kan ook worden beschouwd als een opzichzelfstaand model met een unieke identiteit. Het model kenmerkt zich door een unieke Japanse esthetiek met het opwindende karakter dat alleen een cabriolet kan bieden.

Het interieur is tot in detail ontworpen om van iedere rit een bijzondere gelegenheid te maken, of het nu gaat om de op maat gemaakte stoelen of het gevoel van een knop of schakelaar. De veelvuldig toegepaste witte lederen bekleding geeft de cockpit een frisse uitstraling, terwijl het okergele stikwerk op subtiele wijze kleur toevoegt zonder afbreuk te doen aan de elegante uitstraling van het algehele design.

De LC Convertible Concept is meer dan alleen een 'grand tourer'. Het lijnenspel van het exterieurdesign benadrukt het sportieve karakter. De korte overhangen, de 22-inchwielen en de opvallend brede carrosserie zijn directe verwijzingen naar het enorme prestatiepotentieel van deze auto.

"Een productieversie van dit conceptmodel zou in meerdere opzichten voor veel opwinding zorgen. De dynamische lijnen als je de auto nadert, het geluid als je de motor start en alles wat je voelt tijdens het rijden. Een sensationele belevenis die de zintuigen intens prikkelt, iedere keer als je achter het stuurwiel kruipt", belooft Mori.